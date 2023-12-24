VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 asker için Şırnak'ta tören yapıldı
Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına soruşturma
Bütçe görüşmelerinde sona gelindi
NBA'de 37 sayı atan Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı
İthalatta dampinge ve sübvansiyona karşı önlemler sürüyor
Bakan Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında
24 Aralık 2023 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 11:30:00

İthalatta dampinge ve sübvansiyona karşı önlemler sürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Ticaret Bakanlığı, ithalatta haksız rekabetten yerli üreticiyi korumak için 126 adet dampinge ve sübvansiyona karşı önlemin devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, uluslararası kurallar çerçevesinde yürütülen soruşturmalar sonucunda yerli üreticilerin haksız rekabete karşı güçlü bir şekilde korunarak dampingli ithalattan kaynaklanan zararının önüne geçildiği belirtildi.

Bu kapsamda, halihazırda 126 adet dampinge ve sübvansiyona karşı önlemin,15 üründe 26 adet nihai gözden geçirme ve 3 üründe 6 adet damping soruşturmasının sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri uyarınca, dampinge karşı önlemler yürürlüğe girme tarihlerinden veya en son gözden geçirme soruşturmasının sonlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkmaktadır. Bununla birlikte, yürürlükten kalkacak olan dampinge karşı önleme ilişkin olarak, önlemin sona ermesi ile dampingin ve zararın devam edeceğini veya yeniden meydana geleceğini iddia eden önlem konusu ürünün yerli üreticilerinin, usulüne uygun hazırlanmış başvurusu üzerine, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli şartların sağlanması halinde, önlem konusu ürüne yönelik bir nihai gözden geçirme soruşturması açılabilmektedir."

Açıklamada, Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ"e de değinilerek, Çin ve Tayvan menşeli "paslanmaz çelikten boru" ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin gözden geçirilmesine yönelik olarak, yerli üreticiden alınan başvurunun değerlendirilmesi neticesinde, nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, soruşturmaya taraf olarak katılmak isteyenlerin, tebliğde belirtilen süreler içerisinde, Ticaret Bakanlığına başvurmaları gerektiği bildirildi.

Soruşturma tamamlanana kadar mevcut dampinge karşı önlemin yürürlükte kalacağına işaret edilen açıklamada, "Firmalarımızın haksız rekabete karşı korunması noktasında ithalat politika araçlarının kullanımı etkin bir şekilde sürdürülecektir." değerlendirmesine yer verildi.

Etiketler : ticaret bakanlığı damping sübvansiyon ithalat haksız rekabet
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
23 yıl sonra sahibinin sesinden

23 yıl sonra sahibinin sesinden
"Aileme bakışımı değiştiren bir film"

"Aileme bakışımı değiştiren bir film"
Prag'da masalsı düğün

Prag'da masalsı düğün
Biz bu cihana sığmayız

Biz bu cihana sığmayız
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı
Pop müziğin yoncaları

Pop müziğin yoncaları
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım
Aydemir Baba 40 yaş gençleşti

Aydemir Baba 40 yaş gençleşti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX