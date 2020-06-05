  • BIST
    109641
  • Dolar
    6,7724
  • Euro
    7,6750
  • Altın
    371,4000
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin mücadelesini övdü
Bursa'da polis memurunun silahlı kavgada şehit edilmesiyle ilgili 2 kişi daha tutuklandı
Kaçak yapılar yıkıldı
Endonezya'da ilk cuma namazı
Meclis Başkanı Şentop'tan son dakika açıklama
Flaş gelişme: Kullananlar bir günde iyileşme belirtisi gösterdi
CHP'li Yıldırım Kaya'dan Meclis'te tepki çeken hareket! Devlet malı o, babanın malı değil!
Yeni teknolojiler geliyor! iPhone 13 sızdırıldı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 450 bine dayandı
Yumurta üreticileri İran üzerinden ihracata başlamaya hazır
Michael Bradley: Trump'ın ar damarı çatlamış
Bakan açıkladı! 47 havalimanı uçulabilir sertifikası aldı
Berat Albayrak'tan kritik toplantı!
YKS'ye girecek öğrenciler için önemli uyarı
Rusya'da korona bilançosu ağırlaşıyor!
ABD'de bir polis cinayeti daha: Baskıyla solunumu durdu!
Türkiye yeni millet bahçelerine kavuşuyor! Bakan Kurum'dan önemli açıklama
Başkan Erdoğan'dan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili önemli açıklama
İhracatta 14,7 milyar dolarlık Kovid-19 kaybı
İkinci dalgada şok rekor! İran'da vaka sayısı şaşkınlık yarattı
Prof. Ceyhan'dan aşı yorumu: Yüzde 5 olasılık
İKAM'dan 'İslam İktisadı Manifestosu'
Su ürünleri üretimi arttı
Lufthansa DAX endeksinden çıkarılıyor
05 Haziran 2020 Cuma 09:56:00 - Güncelleme:05 Haziran 2020 Cuma 12:28:00

Yeni istihdam paketi yolda: İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin kullandırılan çalışana maddi destek süresi uzatılabilir

ABONE OL

İstihdam için yeni paket yolda. Önümüzdeki günlerde Meclis'e sevk edilmesi beklenen torba teklif öncesinde çalışmalar hızlandı. İlk aşamada işten çıkarma yasağı, ücretsiz izin desteği, kısa çalışma ödeneği gibi halen uygulanan düzenlemeler çalışılıyor. Bu kapsamda işten çıkarma yasağının uzatılması da masada.

Halen yürürlükte olan işten çıkarma yasağı, 17 Nisan 2020’de çıkarılan geçici yasa maddesiyle uygulamaya geçti. Bu düzenlemeyle, 3 ay süreyle işten çıkarma yasaklandı. Yasak, 17 Temmuz’da sona ermiş olacak. Ancak yasada yer alan bir diğer maddeye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işten çıkarma yasağını 3 ay uzatma yetkisi bulunuyor.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre bilgi veren yetkililer de, yasağın uzatılmasının söz konusu olabileceğini belirtirken, bu durumda ücretsiz izin ve izin sürecinde kullandırılan bin 170 TL desteğin de uzatılacağını vurguluyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da bu hafta görüştüğü sosyal taraflara işten çıkarılması yasağının devam ettirilmesine nasıl baktıklarını sorduğu öğrenildi.

Bir diğer gündemdeki konu ise, kısa çalışma ödeneği. Kolaylaştırılan kısa çalışma ödeneği için süre haziran sonunda bitiyor. Diğer düzenlemelerde olduğu gibi, kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği için de Cumhurbaşkanı’nın uzatma yetkisi bulunuyor. Ancak kısa çalışma ödeneği yerine başka bir desteğin söz konusu olup olamayacağına bakılıyor. Kısa çalışma ödeneğinin uygulama şartlarının belli olduğunu belirten yetkililer, “Şimdi işletmeler işyerlerini açmaya başladı. Bu dönem için yine destek verilebilir ancak adı değişebilir ve normalleşme sürecine uygun başka bir uygulamaya geçilebilir. Buna da bakılacak” ifadelerini kullandı.

Pakette istihdam için yeni teşvikler öngörülüyor. İstihdamını koruyanlara verilebilecek teşviklerin yanı sıra, yeni istihdama uygulanacak destekler araştırılıyor. Tüm bu düzenlemeler içinde kararnamelerle yapılacak olanlar ayrılacak. Yasal değişiklik gerektirenler ise hazırlığı süren ekonomi torba teklife eklenecek.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER