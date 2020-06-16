İşte yerli ve milli elektrikli trenin müthiş özellikleri! İlk kez görüntülendi...

Türkiye dev projelerinden birisini daha hayata geçiriyor. Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli tren setinin tasarım ve üretim sürecinin tamamlandığı, yıl sonunda raylarda hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi. AHaber'e göre; Üretilen ilk tren setinin tasarım hızı saatte 176 kilometre, işletme hızı ise 160 kilometre olarak planlandı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU ELEKTRİKLİ TRENİN ÖZELLİKLERİNİ ANLATMIŞTI

Trenin en kısa zamanda raylara indirilip testlerine başlanacağını aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu yıl içerisinde işletmeye alıp yolcu taşımaya başlayacağız. Proje kapsamında öncelikli olarak altyapıyı kurduk. Trenimizin alüminyum gövde üretim, boyama, kumlama testleri 2019 yılında devreye alındı.

Saatte 225 kilometre işletme hızına ulaşabilecek yerli hızlı tren için de çalışmalarımız sürüyor. Ar-Ge'deki genç arkadaşlarımız bu trenimizi bitirdikten sonra yoğun şekilde buna odaklandı."

"MİLLİ TREN YERLİ SANAYİNİN GELİŞMESİNDE LOKOMOTİF GÖREVİ ÜSTLENDİ"

Karaismailoğlu, milli trenin, yerli sanayinin gelişmesinde lokomotif görevi üstlendiğini vurgulayarak, trende yolcu güvenliği ve konforunu öncelediklerini dile getirdi.

Beş araçtan oluşan bir setin koltuk kapasitesinin 324 olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Bunların ikisini engelli yolcularımız için ayırdık. Ayrıca engelli vatandaşlarımız için trenimiz içinde özel bölümler de olacak. Ürettiğimiz setlerde ergonomik yolcu koltukları kullandık. Trenimizi güvenliği sağlayan kontrol ve izleme, otomatik durdurma, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donattık. Bünyesinde barındırdığı tüm bu özelliklere rağmen prototip setimiz benzerlerine göre yüzde 20 daha ekonomik oldu. Maliyetleri daha aşağı çekmek için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Proje takvimlerinde aksaklık yaşamamak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde de gece gündüz demeden çalıştıklarını, bütün tedbir ve güvenliğin alındığını ifade eden Karaismailoğlu, tüm şantiye ve fabrikalarda çalışmalara, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda çalışanların sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak devam ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 18 yılda demir yollarında milli sanayinin oluşması için çok önemli adımlar attıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

BU HAKLI GURURU VE MUTLULUĞU MİLLETİMİZLE HEP BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ.

"Çok daha önemli adımlar atacağız. Demir yolları sektöründe tasarımdan uygulamasına, güvenliğinden konforuna kadar her bir parçası ve süreciyle milli bir tren yapmanın gururunu bütün çalışma arkadaşlarımızla beraber yaşıyoruz. Milli elektrikli tren setimiz fabrika ve yol testlerini tamamlamasının ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Bu haklı gururu ve mutluluğu milletimizle hep birlikte yaşayacağız.

Yerli milli tren projemiz, bu üretim markalaşma ve değeri ihraç etme, hedeflerimizin en önemli örneğini oluşturmaktadır. Kara, hava, demir ve deniz yollarımızla birlikte tüm ulaşım modlarımızdaki çalışmalarımızda bizlere hedef gösteren, yüreklendiren, desteklerini hiç ayırmayan, bize güç katan Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Bütün yöneticilerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve işçilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Ülkemize böyle bir gurur oluşturuyorlar."