İşte yerli ödeme sistemi TROY'un avantajları

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen yerli kart TROY'un kullanım hacmi, ekimde bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artışla 47,9 milyar liraya çıktı.

İşte Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart hizmeti sunan TROY hakkında merak edilenler ve cevapları...

ADINI "TÜRKİYE`NİN ÖDEME YÖNTEMİ"NDEN ALAN TROY NEDİR?

Banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartların sağ alt köşesinde yer alan yerli bir ödeme yöntemi.

NASIL TROY KART SAHİBİ OLUNABİLİR?

Türkiye`de faaliyet gösteren 28 banka ve 20 elektronik para kuruluşunun müşterileri, buralara başvurarak hali hazırda kullandıkları kartlarını TROY logolu kartlar ile değiştirebilir veya yeni kart talebinde bulunabilir.

TROY NERELERDE KULLANILIR?

Yurt içindeki tüm bankalara ait ATM ve POS cihazlarının yanı sıra e-ticaret işlemlerinde de kullanılabiliyor.

TROY KART YURT DIŞINDA DA KULLANILABİLİR Mİ?

TROY kartın arka yüzünde yer alan uluslararası kart şemalarına ait logoların geçerli olduğu yerlerde kullanılabilir.

TROY KARTIN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NELER?

TROY kartlar ile bankaların anlaşmalı olduğu iş yerlerinde taksit yapılabiliyor, puan kazanılabiliyor ve bankaların uyguladığı sadakat programlarından faydalanılabiliyor.

TROY`UN KAÇ KULLANICISI VAR?

Geçen sene 12,8 milyon olan kullanıcı sayısı, 31 Ekim 2023 itibarıyla 2022`ye göre yüzde 46,9 artışla 18,8 milyona ulaştı.

TROY KART SAHİPLERİ 2023`TE NE KADARLIK İŞLEM YAPTI?

Yılbaşından bu yana TROY kartlarla toplam 239,2 milyar liralık işlem yapıldı.