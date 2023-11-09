VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Konya'da nefes kesti
Aile ve Gençlik Fonu kurulacak... TBMM'de kabul edildi
İşgalci İsrail'den Lübnan'a topçu atışı
Merkez Bankası rezervleri arttı
Afrika'da rotavirüs tehlikesi... Her gün yüzlerce çocuk ölüyor
Katar'dan Gazze'ye 108 tonluk insani yardım
09 Kasım 2023 Perşembe 14:57:00 - Güncelleme:09 Kasım 2023 Perşembe 14:57:00

İşte yerli ödeme sistemi TROY'un avantajları

ABONE OL

Dijital teknolojilerin ödeme sistemlerindeki payı hızla arttı. Türkiye de kendi teknolojisini geliştirdi. Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart hizmeti sunan TROY hakkında merak edilenler haberimizde...

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen yerli kart TROY'un kullanım hacmi, ekimde bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 57 artışla 47,9 milyar liraya çıktı.

İşte Kredi kartı, banka kartı ve ön ödemeli kart hizmeti sunan TROY hakkında merak edilenler ve cevapları...

ADINI "TÜRKİYE`NİN ÖDEME YÖNTEMİ"NDEN ALAN TROY NEDİR?

Banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartların sağ alt köşesinde yer alan yerli bir ödeme yöntemi.

NASIL TROY KART SAHİBİ OLUNABİLİR?

Türkiye`de faaliyet gösteren 28 banka ve 20 elektronik para kuruluşunun müşterileri, buralara başvurarak hali hazırda kullandıkları kartlarını TROY logolu kartlar ile değiştirebilir veya yeni kart talebinde bulunabilir.

TROY NERELERDE KULLANILIR?

Yurt içindeki tüm bankalara ait ATM ve POS cihazlarının yanı sıra e-ticaret işlemlerinde de kullanılabiliyor.

TROY KART YURT DIŞINDA DA KULLANILABİLİR Mİ?

TROY kartın arka yüzünde yer alan uluslararası kart şemalarına ait logoların geçerli olduğu yerlerde kullanılabilir.

TROY KARTIN SAĞLADIĞI AVANTAJLAR NELER?

TROY kartlar ile bankaların anlaşmalı olduğu iş yerlerinde taksit yapılabiliyor, puan kazanılabiliyor ve bankaların uyguladığı sadakat programlarından faydalanılabiliyor.

TROY`UN KAÇ KULLANICISI VAR?

Geçen sene 12,8 milyon olan kullanıcı sayısı, 31 Ekim 2023 itibarıyla 2022`ye göre yüzde 46,9 artışla 18,8 milyona ulaştı.

TROY KART SAHİPLERİ 2023`TE NE KADARLIK İŞLEM YAPTI?

Yılbaşından bu yana TROY kartlarla toplam 239,2 milyar liralık işlem yapıldı.

Etiketler : troy kart kredi kartı yerli ve milli
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Avrupa'nın tozunu attı

Avrupa'nın tozunu attı
Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim
Setlere geri dönüyor

Setlere geri dönüyor
Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj
Ünlü top modelden Türkiye mesajı

Ünlü top modelden Türkiye mesajı
Stüdyoya girdi

Stüdyoya girdi
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Jan Asya'nın ilk bayramı

Jan Asya'nın ilk bayramı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX