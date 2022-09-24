VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İçişleri duyurdu! Turuncu ve gri kategoriye 3 çizik daha
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İngiltere garantör ülke sorumluluğunu yerine getirmiyor
"Şahin" merkez bankalarıyla çalkalanan küresel piyasalar gelecek hafta verilerle yön bulacak
Tenisin efsanesi Federer son maçının ardından kortlara veda etti
İstanbul ile Ankara arasındaki tarihi kervan yolunun izi sürülecek
'Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde TRT'nin 7 filmi yarışacak
Geleneksel motiflere hayat veriyor
KPSS sabah oturumu sona erdi
ASELSAN'ın "elektronik gözü" Güney Afrika helikopteriyle birlikte tanıtıldı
Elektrik-elektronik sektöründen 8 ayda 9,6 milyar dolarlık ihracat
MEB "özel öğrenciler" için özel program hazırladı
Bozcaada ve Marmara Denizi'nin mercanları araştırılıyor
Bakan Akar'dan sert tepki: Yüzme bilmek işlerine çok yarayacak
Miçotakis'ten Türkçe paylaşım: Biz düşman değiliz
İşte TOKİ taksiti gerçeği!
"Böyle bir ortamı Dünya Göçebe Oyunları dışında bulamazsınız"
MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Tinder'dan can dost sürprizi
"EYT'de çözüme geldik!"
Ekimde de konserlere devam
Hadise gitti, Elçin geldi
Yağmur altında stand-up
Eşiyle aynı oyunda
Evlilikleri bir yıl sürdü
24 Eylül 2022 Cumartesi 11:09:00 - Güncelleme:24 Eylül 2022 Cumartesi 11:09:00

İşte TOKİ taksiti gerçeği! En güzel cevabı TOKİ'den ev alan vatandaş verdi

Kaynak: Sabah

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 500 bin sosyal konut projesi yoğun ilgi görürken muhalefet sosyal medya üzerinden çeşitli yalanlarla kampanyayı hedef alıyor. 'Taksitler fahiş oranda artacak' yalanına ise en güzel cevabı TOKİ projesinden 2017'de ev sahibi olan Mustafa Severcan verdi. Mustafa Severcan, "2017'de 1.229 TL olan taksit, şu an 2.235 lira" dedi.

TOKİ'den hak sahibi olan vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 500 bin sosyal konut projesini hedef alan kara propagandayı çürütecek açıklamalar yapmaya devam ediyor. Fahiş taksit yalanına TOKİ'den ev alan vatandaş yanıt verdi. 2017'de arsa üzerinden anlaşma yaptığını belirten Mustafa Severcan, "2017'de 1.229 TL olan taksit, şu an 2.235 lira" dedi

FAHİŞ TAKSİT İDDİASI

Kampanyayı baltalayıp vatandaşta karamsarlık yaratmak isteyen kesimlerin, fahiş taksit iddiaları, TOKİ'den ev alan vatandaşların SABAH gazetesi aracılığıyla kamuoyuyla paylaştıkları taksit ödeme dekontlarıyla bir kez daha çürütüldü.

Kayaşehir'deki TOKİ projesinden 5 yıl önce arsa üzerinden anlaşma yapıp ev sahibi olan bir vatandaşın taksit tutarı aradan geçen 5 yıllık süreçte sadece yüzde 82 artarken, aynı dönemde memur maaş artışı yüzde 202 oldu.

5 yıl önce emekli maaşının yarısı TOKİ'nin taksit ödemesine giderken, bu oran 2022'de beşte bire kadar geriledi.

1.229 TL'DEN 2.235 LİRAYA ÇIKTI

Kayaşehir 18. Bölge'deki TOKİ projesinden 2017'de ev sahibi olan Mustafa Severcan, aynı yılın mayıs ayında ilk taksitini bin 229 lira 88 kuruş olarak ödedi. 66'ncı taksitini 20 Aralık 2022'de 2 bin 235 lira 20 kuruş olarak ödeyecek olan Severcan, "Güncel yıllık enflasyon yüzde 80.

TOKİ konut taksitinde 5 yıllık toplam artış ise yüzde 82. Takside ilk başladığımda emekli maaşımın yarısıydı. Şimdi 5'te birine denk geliyor. Vatandaşlar hiçbir tedirginlik yaşamasın" dedi. Severcan, fahiş fiyat artırımlarının söz konusu bile olmadığını kaydetti.

HER TÜRLÜ KOLAYLIK SAĞLANDI

Mustafa Severcan, "56 yaşındayım. Kayaşehir 18. Bölgedeki kampanyasına girdim. Taksitlerim 2017'de başladı. Net 104 metre kare bir ev. Arsa üzerinden anlaşma yaptık. Süresinde bitirilip teslimatlar yapıldı. Devlet vatandaşını olağanüstü koruyor. Yüksek artışlar kesinlikle olmuyor. Korkulacak bir şey yok. Pandemi döneminde herhangi bir artış yapılmadı. Taksitleri ilerleyen dönemde aldı. Vatandaşlar hiçbir tedirginlik yaşamasın" diye konuştu.

İNDİRİM KAMPANYASINDAN 201 BİN KİŞİ YARARLANACAK

Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı toplu konut idaresi başkanlığınca borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut, işyeri ve arsa alıcıları için kampanya başlatıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği indirim kampanyasında detaylar da belli oldu. kampanyadan 201 bin 371 konut ve işyeri alıcısı yararlanabilecek. her yıl yapılan indirim kampanyasında geçmiş yıllarda yüzde 20-22 indirim yapılırken, bu yıl bu oran yüzde 25'e çıkarıldı.

Kampanya için başvurular dün başlarken, indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirimden yararlanabilecek. borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 12.5 indirim yapılacak.

Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirimden yararlanabilecek. borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen arsa alıcıları için yüzde 12.5 indirim yapılacak.

Etiketler : toki fiyat ev alan vatan TOKİ
Formunu 'kickboks'la koruyor

Formunu 'kickboks'la koruyor
‘Nasır' tuttu

‘Nasır' tuttu
Anne-babadan sesli destek

Anne-babadan sesli destek
18 günde kriz çıktı

18 günde kriz çıktı
Evliliğimiz güzel gidiyor

Evliliğimiz güzel gidiyor
Harem'de sanatsal gece

Harem'de sanatsal gece
Okçuluk dersleri

Okçuluk dersleri
Çocuk özlemi

Çocuk özlemi
Yıllar sonra kuaförde buluştular

Yıllar sonra kuaförde buluştular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes