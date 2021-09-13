VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hamsinin fiyatı 20 liradan satılmaya başladı
Autoshow, yarın ilk kez dijitalde ziyarete açılıyor
Bebek yükleniyor
"En büyük gücüm annem"
Sıla'nın konser maratonu
Sahte paylaşımıyla çok konuşuldu
"Yeni nesil gümbür gümbür geliyor"
Sonbahar şarkısı
Ticaret Bakanlığı, tüketici ürünlerine yönelik denetimlerini kesintisiz sürdürüyor
Van'da 14 kişi kapasiteli minibüse bindirilen 71 düzensiz göçmen yakalandı
Üst düzey terörist etkisiz hale getirildi
Sanatçı Selçuk Ural: Seçimle gelmiş bir Cumhurbaşkanına "sen diktatörsün" diyorsun, bu resmen bir ha...
Gölbaşı'nın MHP'li belediye başkanına övgüler yağdırdı!
İkna çalışması sonucu bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı ile bir araya geldi
İstanbul'da su kesintisi
Otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 yaralı
Otomotivde üretim ve ihracat arttı
Anne-babalar dikkat! Okula uyum süreci için çocuğunuza zaman tanıyın
Cari işlemler açığı azaldı
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Sanayi üretimi yüzde 8,7 arttı
İstanbul'da okul servis şoförlerinin yüzde 94,2'si aşı yaptırdı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
13 Eylül 2021 Pazartesi 10:41:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 10:41:00

İstanbul'da yarın 3 ilçede su kesintisi yapılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın Ümraniye, Üsküdar ve Ataşehir'e 09.00 ile 22.00 saatleri arasında su verilemeyeceğini duyurdu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan açıklamada, Dudullu Su Depoları giriş hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle 3 ilçeye su verilemeyeceği belirtildi.

Su alamayacak bölgeler şöyle:

"Ümraniye ilçesinin tüm mahalleleri. Üsküdar ilçesinin Ferah, Küçük Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Küplüce, Güzeltepe ve Kandilli mahallelerinin tamamı ile Bahçelievler, Yavuztürk ve Kuleli Mahalleleri'nin bir kısmı. Ataşehir ilçesinin Barbaros, Mustafa Kemal, Örnek ve Yenisahra Mahalleleri'nin tamamı ile Atatürk, Küçükbakkalköy, İnönü, Fetih ve Esatpaşa mahallelerinin bir kısmı."

Etiketler : istanbul su ve kanalizasyon idaresi iski su kesintisi istanbulda su kesintisi
Güçlü olmanın formülünü verdi

Güçlü olmanın formülünü verdi
"Zararı kendine olan tiplerdenim"

"Zararı kendine olan tiplerdenim"
Sıla'nın 200 milyon sevinci

Sıla'nın 200 milyon sevinci
Narin aile okulunda

Narin aile okulunda
Dalkıran'ın ‘Deli Masalı'

Dalkıran'ın ‘Deli Masalı'
Rolü için kano eğitimi aldı

Rolü için kano eğitimi aldı
Tatlıöz'ün yası bitti

Tatlıöz'ün yası bitti
Sahneleri özlemişim

Sahneleri özlemişim
"Eurovision'a yılların sanatçısı katılmasın"

"Eurovision'a yılların sanatçısı katılmasın"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER