İstanbul'da doğalgaza indirim

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29 Aralık 2022 Perşembe 15:31:00 - Güncelleme:29 Aralık 2022 Perşembe 15:31:00

İstanbul'da doğalgaza yüzde 12 indirim yapıldı

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Son Dakika Haberleri.. İstanbul'da doğalgaza yüzde 12 indirim yapıldı. İndirim 2023'ten itibaren geçerli olacak.

1 Ocak 2023'ten geçerli olacak şekilde; İstanbul'da faaliyet gösteren ve yaklaşık 5,5 milyon aktif doğal gaz konut abonesi bulunan İGDAŞ'ın sistem kullanım bedellerinde indirim yapıldı.

EPDK'nın bu indirimi sonrasında nihai doğalgaz fiyatlarında ise yüzde 12,13 düzeyinde bir indirim olacak.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturasına bin TL ödeyen bir vatandaşın yeni faturası 879 TL düzeyine inecek.

Etiketler : İstanbul doğalgaz fiyatı yüzde 12 indirim
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