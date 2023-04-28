İstanbul'a yılın ilk çeyreğinde 3 milyon 480 bin yabancı turist geldi
Kaynak: AA
İstanbul'a 2023 yılının ilk 3 ayında gelen yabancı turist sayısı 3 milyon 480 bin 630 oldu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kente gelen turist sayılarıyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.
Yerlikaya, İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu'na göre şehre mart ayında 1 milyon 206 bin 770 turist geldiğini kaydetti.
Bu yılın ilk 3 ayında gelen turist sayısının ise 3 milyon 480 bin 630 olduğunu ifade eden Yerlikaye, İstanbul'a en çok Rusya, iran, Almanya, ABD ve İngiltere'den turistin geldiğini belirtti.
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