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29 Ocak 2022 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:29 Ocak 2022 Cumartesi 12:00:00

İstanbul Havalimanı 2021'de Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Kaynak: AA

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İstanbul Havalimanı, geçen yıl 36 milyon 988 bin 563 yolcuya hizmet vererek Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) Europe tarafından hazırlanan yıllık rapora göre, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de bir önceki yıla oranla yüzde 59 düşen yolcu trafiği, 2021'de yüzde 37 arttı.

ACI Europe'un raporuna göre, 2021'de en fazla yolcuyu Türkiye ve Rusya'daki havalimanları ağırladı.

İstanbul Havalimanı 36 milyon 988 bin 563 yolcu sayısıyla en yoğun havalimanı olurken, Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı 30 milyon 943 bin 456 yolcuyla ikinci sırada yer aldı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı ise ağırladığı 26 milyon 201 bin 698 yolcuyla listeye üçüncü sırada girdi. Listede, Hollanda'daki Amsterdam Schiphol Havalimanı dördüncü, Moskova'daki Domodedovo Havalimanı ise en yoğun beşinci havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, 2020'de de salgın şartlarına rağmen Avrupa havalimanları arasında yolcu sayısı sıralamasında 23,4 milyon kişiyle birinci olmuştu.

SABİHA GÖKÇEN VE ANTALYA HAVALİMANLARI DA LİSTEDE

Avrupa'nın en yoğun havalimanları listesinde Sabiha Gökçen ve Antalya havalimanları da yer aldı. Sabiha Gökçen Havalimanı 24 milyon 991 bin yolcuyla altıncı, Antalya Havalimanı ise 21 milyon 333 bin yolcuyla dokuzuncu sırada bulunuyor.

Etiketler : istanbul havalimanı avupa ekonomi
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