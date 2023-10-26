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26 Ekim 2023 Perşembe 14:35:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 14:35:00

"İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri'nin mükemmelliği tescillendi"

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Ziraat Kuleleri, Yüksek Binalar ve Kentsel Yaşam Alanı Konseyi (CTBUH) tarafından “İnşaatta Mükemmeliyet” Ödülüne layık görüldü.

Daha sürdürülebilir ve sağlıklı şehirler oluşturma konusunda kâr amacı gütmeden çalışan, küresel bir kuruluş olan Yüksek Binalar ve Kentsel Yaşam Alanı Konseyi (CTBUH) tarafından, 16-21 Ekim 2023 tarihleri arasında Singapur ve Kuala Lumpur'da gerçekleştirilen konferansta Ziraat Kuleleri, uluslararası arenada büyük bir başarıya imza attı. Ziraat GYO tarafından geliştirilen İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi, CTBUH tarafından "İnşaatta Mükemmeliyet" ödülüne layık görüldü.

Organizasyonun 17-18 Ekim 2023 tarihlerinde Singapur`da düzenlenen ana konferans bölümünde, Ziraat Kuleleri Projesinin teknik detayları ve yapım sürecine ilişkin aşamaları uluslararası katılımcılara tanıtıldı.

Ziraat Kuleleri; özgün mimarisi ve üstün teknolojik özelliklere sahip biri 46 katlı 219 metre yüksekliğe sahip, diğeri 40 katlı 193 metre yükseklikte iki adet kule, podyum, atrium ile konferans, eğitim ve sempozyum gibi özel etkinliklerin gerçekleştirilebileceği çelik, ahşap ve doğal taş kaplamalarıyla yapısal olarak benzerlerinden farklılaşan oditoryum alanından oluşmaktadır.

Ziraat Kuleleri, mimari tasarım ve yapımda mükemmeliyet, inovasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında sergilediği üstün performansla, dünya genelinde 400`ün üzerinde nitelikli projeyi geride bıraktı. Kazanılan bu ödül ile Ziraat Kuleleri Projesi, sürdürülebilir bir gelecek tasarlamak için enerji verimliliği, çevre dostu tasarım ve yeşil bina uygulamaları kapsamında sunduğu benzersiz yaklaşımı dünya çapında duyurmuş oldu. Böylece Ziraat GYO`nun sürdürülebilir inşaat uygulamalarına verdiği önem uluslararası ölçekte teyit edildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ZİRAAT BANKASI Genel Müdürlüğü

Etiketler : istanbul finans merkezi ziraat kuleleri inşaatta mükemmeliyet ödül ziraat bankası
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