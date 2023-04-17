İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri genel bilgiler

8 katlı bir podyum üzerinde yükselen Ziraat Kuleleri'nin en yüksek noktası 219 metredir. 430.985 m2 inşaat alanına sahip Ziraat Kuleleri ve üzerinde yükseldiği podyum alanı;

5.000 kişilik ofis alanı, yiyecek&içecek ve alışveriş alanları, 705 kişi kapasiteli çalışan restaurantı, spor salonu, revir ve sosyal tesisleri, 3.100 araç kapasiteli otopark ve 502 kişilik oditoryum salonunu barındırmaktadır. "Çakıl Taşı"nı andıran oditoryum, eğimli oturma yerleri, sahnesi ve mekanik yapısıyla cam cepheler arasına yerleştirilmiş eğimli kolonlar ile korunan değerli bir nesne formunda tasarlanmıştır. Oditoryum dış yüzeyi "Çakıl Taşı" benzetmesine uygun olarak her bir parçası özel tezgahlarda 3 boyutlu özel kesim yöntemiyle imal edilmiş 2.786 adet doğal taş ile kaplanmıştır.

İstanbul Finans Merkezi genel yerleşkesindeki tüm yapıların cephe tasarımlarına uygun olarak tasarlanan Ziraat Kuleleri'nin dış cephe cam yüzeyi, 95.713 m2'dir ve 5.346 adet cam panelden oluşmaktadır.

Ziraat Kuleleri'nde kullanılan boruların uzunluğu 550 km'dir. Bu uzunluk İstanbul ile Aydın illerimiz arasındaki mesafeye eşdeğerdir.

Ziraat Kuleleri'nde kullanılan kabloların uzunluğu 4.712 km dir.

Ziraat Kuleleri'nde toplam 50.000 m2 doğal taş zemin kaplaması bulunmaktadır.

Projemizde Türkiye'de sayılı binada kullanılan double-deck (çift kat) asansör sistemleri kullanılarak yoğun dikey trafiğin küçük asansör kuyusu kesitleri ile yönetilmesi sağlanmıştır. En hızlı double deck asansörün hızı 8 metre/saniye olup, bahse konu asansörler Türkiye'de tesis edilen en hızlı asansörlerdir.

Ziraat Kuleleri'nde 23 adet çift kabinli olmak üzere 54 adet asansör ve sismik özellikli 19 adet yürüyen merdiven bulunmaktadır.

Uluslararası standartlara uygun 8.000 adet yangın dedektörü, 350 adet yangın alarmı ve 2.000 adet siren bulunmaktadır. Bina otomasyon sisteminde 30.000'nin üzerinde fiziksel nokta izlenip kontrol edilmektedir.

Ziraat Kuleleri, sürdürülebilirlik perspektifi doğrultusunda yüksek konfor seviyesi, işletme maliyetlerinin minimize edilmesi, alternatif enerji teknolojileri ve enerji verimliliği ile sıfır atık parametreleri dikkate alınarak inşa edilmiştir.