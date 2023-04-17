İstanbul Finans Merkezi Bankalar Etabı açılıyor... Bakan Nebati: Her alanda yolumuza inançla yürüyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bizler "Türkiye Yüzyılı" vizyonumuza sımsıkı sarılarak, her alanda yolumuzda inançla ilerlemeyi sürdürüyoruz. Yapamazsınız dedikleri her icraatı yaparak ilerliyoruz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Recep Tayyip Erdoğan demek, sözünün eri olmak, başladığı her işi sonuna kadar götürmek, mutlak suretle zaferi göğüslemek demektir." dedi.
Bakan Nebati'nin konuşmasından öne çıkanlar...
Bu güçlü ekosistem, yeni yatırımcıların ülkemize gelmesinde ve finansman maliyetlerinin düşmesinde de pay sahibi olacaktır
15 yıl içinde İstanbul Finans Merkezi'nin toplamda 102 bin ek nitelikli istihdam oluşturmasını hedefliyoruz
Bizler "Türkiye Yüzyılı" vizyonumuza sımsıkı sarılarak, her alanda yolumuzda inançla ilerlemeyi sürdürüyoruz. Yapamazsınız dedikleri her icraatı yaparak ilerliyoruz
Ayrıntılar geliyor...
- Karadeniz gazı deniz altındaki ana iletim hattına basılmaya başlandı
- Hükümetin kamu işçilerine yeni zam teklifi belli oldu
- İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri genel bilgiler
- "İstanbul Finans Merkezi, yeni bir finansal ekosistem oluşturacak"
- "Her alanda yolumuza inançla yürüyoruz"
- "Ekonominin, finansın, ticaretin kalbi İstanbul Finans Merkezi'nde atacak"