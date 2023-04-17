Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Recep Tayyip Erdoğan demek, sözünün eri olmak, başladığı her işi sonuna kadar götürmek, mutlak suretle zaferi göğüslemek demektir." dedi.



Bakan Nebati'nin konuşmasından öne çıkanlar...

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