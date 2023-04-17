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İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri genel bilgiler
17 Nisan 2023 Pazartesi 14:45:00 - Güncelleme:17 Nisan 2023 Pazartesi 14:45:00

İstanbul Finans Merkezi Bankalar Etabı açılıyor... Bakan Nebati: Her alanda yolumuza inançla yürüyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Bizler "Türkiye Yüzyılı" vizyonumuza sımsıkı sarılarak, her alanda yolumuzda inançla ilerlemeyi sürdürüyoruz. Yapamazsınız dedikleri her icraatı yaparak ilerliyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Recep Tayyip Erdoğan demek, sözünün eri olmak, başladığı her işi sonuna kadar götürmek, mutlak suretle zaferi göğüslemek demektir." dedi.

Bakan Nebati'nin konuşmasından öne çıkanlar...

Bu güçlü ekosistem, yeni yatırımcıların ülkemize gelmesinde ve finansman maliyetlerinin düşmesinde de pay sahibi olacaktır

15 yıl içinde İstanbul Finans Merkezi'nin toplamda 102 bin ek nitelikli istihdam oluşturmasını hedefliyoruz

Bizler "Türkiye Yüzyılı" vizyonumuza sımsıkı sarılarak, her alanda yolumuzda inançla ilerlemeyi sürdürüyoruz. Yapamazsınız dedikleri her icraatı yaparak ilerliyoruz

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : nureddin nebati açılış töreni istanbul finans merkezi
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