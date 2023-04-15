İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan'da açılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılının arifesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir eser olan İstanbul Finans Merkezinin 17 Nisan'da açılacağını belirtti.

Cumhuriyetimizin 100. Yılının arifesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir eser olan İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan Pazartesi günü açılıyor.



Dünyanın en önemli finans başkentlerinden biri olma yolunda büyük bir adım olan finans... pic.twitter.com/VmeaX9R8L4 — Dr.Nureddin NEBATİ���� (@NureddinNebati) April 15, 2023

İstanbul'un dünyanın en önemli finans başkentlerinden biri olma yolunda Finans Merkezinin büyük bir adım olduğuna dikkati çeken Nebati, "Ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.