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15 Nisan 2023 Cumartesi 13:53:00 - Güncelleme:15 Nisan 2023 Cumartesi 13:53:00

İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan'da açılıyor

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir eser olan İstanbul Finans Merkezinin 17 Nisan Pazartesi günü açılacağını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılının arifesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'na yaraşır bir eser olan İstanbul Finans Merkezinin 17 Nisan'da açılacağını belirtti.

İstanbul'un dünyanın en önemli finans başkentlerinden biri olma yolunda Finans Merkezinin büyük bir adım olduğuna dikkati çeken Nebati, "Ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Etiketler : nureddin nebati recep tayyip erdoğan istanbul finans merkezi
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