İşsizlik rakamları açıklandı
Kaynak: AA
Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 98 bin kişi olarak belirlendi.
Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2023'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 12 bin kişi düşerek 3 milyon 98 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 1,5 puan azaldı.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 15,5 oldu.
TÜİK verilerine göre, 2022-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:
Ay/Yıl
2022
2023
Ocak
11,2
9,7
Şubat
10,8
10,1
Mart
11
10
Nisan
10,8
9,9
Mayıs
10,8
9,4
Haziran
10,4
9,5
Temmuz
10,2
9,3
Ağustos
9,8
9,2
Eylül
10,1
9,1
Ekim
10,3
8,6
Kasım
10,1
8,9
Aralık
10,3
8,8
- Borsa haftaya rekorla başladı
- İşsizlik rakamları açıklandı
- Türkiye'nin ekonomik programına duyulan güven ile dış borçlanma faizleri düştü, vadeler uzadı
- Küresel piyasalar yoğun veri haftasına temkinli başladı
- Sevgililer Günü öncesi "tüketim tuzağına düşmeyin" uyarısı
- e-Devlet'ten yeni hizmet: Olası emekli maaşı sorgulama