İşsizlik rakamları açıklandı

10 Ekim 2022 Pazartesi 10:06:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 10:06:00
Ağustos ayında işsizlik oranı yüzde 9,6'ya geriledi
Kaynak: AA
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Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puanlık azalışla yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşti.
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