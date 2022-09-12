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12 Eylül 2022 Pazartesi 11:02:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 11:02:00

İşsizlik rakamları açıklandı

Kaynak: AA

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Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 445 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,1 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,4 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 19,1 oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı temmuzda bir önceki aya kıyasla 148 bin kişi azalarak 30 milyon 608 bine geriledi. İstihdam oranı ise 0,3 puanlık azalışla yüzde 47,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 64,6 iken kadınlarda yüzde 30,3 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 262 bin kişi azalarak 34 milyon 52 bin kişiye düştü. İş gücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalışla yüzde 52,6 olarak hesaplandı. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7, kadınlarda ise yüzde 34,9 oldu.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi temmuzda aylık bazda 1,2 saat azalarak 43,1 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı temmuzda aylık bazda 2 puan artarak yüzde 22,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 15,1 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18 olarak tahmin edildi.

Etiketler : TÜİK iş gücü oranı iş gücü istatistikleri
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