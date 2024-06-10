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10 Haziran 2024 Pazartesi 11:04:00 - Güncelleme:10 Haziran 2024 Pazartesi 11:04:00

İşsizlik azaldı

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Türkiye'de işsizlik oranı azaldı. İşsiz sayısı 3 milyon 42 bin kişi oldu.

İşsizlik nisan ayında marta göre 0,1 puan azaldı ve yüzde 8,5 oldu. Böylelikle işsiz sayısı 3 milyon 42 bin kişi olarak kayda geçti.

Nisan ayına ilişkin iş gücü istatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı.

İŞSİZ SAYISI 3 MİLYON 42 BİN KİŞİ OLDU

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, nisanda 3 milyon 42 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre 1,5 puan azaldı.

ERKEKLERDE VE KADINLARDA İŞSİZLİK ORANI

Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7,2 olurken kadınlarda yüzde 11,1 oldu.

İşsizlik oranı nisanda 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta, marta göre azalış göstererek yüzde 14,5 olarak karşımıza çıktı. 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,2, kadınlarda da yüzde 19,1 oldu.

Etiketler : türkiye işsizlik iş gücü kadın erkek
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