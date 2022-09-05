VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hablemitoğlu suikastının sırları ortaya çıkacak!
Yavaş ve İmamoğlu'na veto!
Samsun'da TEKNOFEST'e Yüzbinler Akın Etti
Van Gölü'nden 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı
"Herkes haddini bilecek"
Türk Telekom grup şirketi Sebit'ten kişiye özel LGS hazırlık sistemi
SİHA üslerimizi görüntülüyordu! Rum casus yakalandı
İsrail'den Türkiye açıklaması! Anlaşma onaylandı
Hesaplar altüst: Putin gücünü hala koruyor
Çin'de 6,8 büyüklüğünde deprem
Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye otomobil pazarında ezber bozuldu
İmamoğlu'nun yalanı ifşa oldu
'Paper'lı alışveriş
Aile yemeği
Dört film anlaşması
Teklisine geri sayım
2023'te vizyonda
20 bin kişilik koro
Alaçatı'da 'ev'lendiler
Her 8 erkekten 1'i prostat kanserine yakalanıyor
İlgi azalması ve çökkünlük unipolar depresyon belirtisi
Uzun süren Kovid fibromiyalji ile karıştırılıyor
Aşı sonrası miyokardit endişesi yersiz
05 Eylül 2022 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:05 Eylül 2022 Pazartesi 11:30:00

İsrail Başbakanı Lapid, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladıklarını duyurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladıklarını duyurdu. Lapid, anlaşmayla birlikte artık İsrail'e ait hava yollarının İstanbul'a ve Türkiye'nin diğer noktalarına iniş ve kalkış yapabileceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye ile havacılık anlaşmasını onayladıklarını açıkladı.

İsrail Başbakanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümet olarak Türkiye ile İsrail arasında havacılık bağlantıları kurulmasına yönelik bir anlaşmayı onayladık." ifadelerini kullandı.

Lapid, anlaşmayla birlikte artık İsrail'e ait hava yollarının İstanbul'a ve Türkiye'nin diğer noktalarına iniş ve kalkış yapabileceğini belirtti.

- "BİR SONRAKİ ADIM, BÜYÜKELÇİLERİN ATANMASIDIR"

İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine de işaret eden Lapid, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma her şeyden önce İsrailli yolculara ve İsrail havacılığına fayda sağlayacak. Ayrıca bu, bölgede istikrar ve refah için önemli bir stratejik hamledir ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Bir sonraki adım, büyükelçilerin atanmasıdır."

Türkiye ile İsrail, 17 Ağustos'ta diplomatik ilişkilerin yeniden karşılıklı olarak en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı. İki ülke arasında havacılık alanında bir iş birliği anlaşması imzalandığı da ilan edilmişti.

Halihazırda Türk Hava Yolları ve diğer Türk havacılık firmaları İsrail'e seferler düzenleyebiliyor.

İsrail'e ait hava yolu firmalarının, İsrailli yolcuların güvenliği için çok sıkı tedbirler uyguladığı biliniyor.

Etiketler : İSRAİL TÜRKİYE Türk Hava Yolları
Dört nesillik sahne

Dört nesillik sahne
'Ayrılmadık' pozu

'Ayrılmadık' pozu
Babadan oğula Bodrum emaneti

Babadan oğula Bodrum emaneti
Trafiğe motosiklet çözümü

Trafiğe motosiklet çözümü
Adam gününde gerek!

Adam gününde gerek!
Kendimi affettirdim

Kendimi affettirdim
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
İspanya'da Selin rüzgarı

İspanya'da Selin rüzgarı
Şiir kitabı çıkarıyor

Şiir kitabı çıkarıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes