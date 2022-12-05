İsmail Sütyemez: Yeşil ekonomi modeli bir kurtuluş projesidir!

Hedefleri ve girişimleriyle gündeme yön veren Şehir Proje Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sütyemez, "Yeşil ekonomi modeli"nin önemine vurgu yaparak bunun insanlığın tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Şehir Proje Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sütyemez, çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları azaltmayı hedefleyen, çevreyi bozmadan sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen "yeşil ekonomi" modeli hakkında konuştu: "Yeşil ekonomi modelinin, dünyanın temel sorununun çözümü olduğu ortada. Çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları azaltmayı hedeflememiz, ele almamız gereken en önemli konu. Yeşil ekonomi modeli bir kurtuluş projesidir!"

TOPLUMDA YAYGINLAŞTIRILMALI

2011 UNEP Yeşil Ekonomi Raporu'ndaki "Yeşil olmak için bir ekonominin sadece verimli değil, aynı zamanda adil olması gerekiyor" cümlesine dikkat çeken İsmail Sütyemez, bu düzenin toplumun her kesiminde eşit şekilde yaygınlaştırması gerektiğinin belirtti. İş insanı, kendi projelerinde bu hususu yüksek bir prensiple gözettiklerini anlattı.

YENİ PROJELER YAKINDA

Şehir Proje'nin devam eden Şehir Rezidans, Mersin Tarım Arazilerine Tarımsal Sulama Hattı ve Cezayir Toplu Konut ve Çevre Düzenleme çalışmalarından da bahseden İsmail Sütyemez, yakın zamanda yeşil ekonomi modeline uygun başka projeleri de hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.