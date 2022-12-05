VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Haftanın "Dezenformasyon Bülteni" yayımlandı!
Libya hükümeti petrol ve gaz şirketlerini ülkede yeniden faaliyete başlamaya çağırdı
Ankara'da düzenlenecek 87. Büyük Atatürk Koşusu'nun güzergahında değişiklik yapıldı
Çin'in dünyanın dört bir yanında 100'ün üzerinde "polis merkezi" kurduğu iddia edildi
Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı, AB'nin "Ukrayna özel mahkemesi" teklifine karşı
Kolombiya'da otoyolda toprak kayması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti
TFF binasına saldırı davası başladı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: 20 yılda yapılanlar ortadadır
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Türk kahvesi" paylaşımı: Türk kahvesi tüm dünyada güzel dostluklara vesile...
Finansal İstikrar Komitesi 7'nci kez toplandı
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, küresel diplomaside en güvenilir aktörlerden biri
Kalbi duran öğrenci doktorların müdahalesiyle hayata döndürüldü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti
Emine Erdoğan'dan Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri paylaşımı
İçişleri Bakanı Soylu: 2023'te yenileceksiniz
FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri yakalandı
Murat Çiçek ile Yüz Yüze Salı, 20.00'da 24 TV'de
Azerbaycan: Ermenistan, Karabağ ile ilgili üçlü anlaşmaları uygulamıyor
Rusya Devlet Başkanı Putin, LGBT propagandasına karşı yasayı onayladı
TOKİ'den 'yabancılara konut satışı yapıldığı' iddiasına yalanlama!
Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 11 ayda 4 milyona yakın turist gezdi
Pamukkale'yi 11 ayda 1,9 milyon kişi gezdi
Türkiye, Sudan'da "çerçeve anlaşma" imzalanmasını memnuniyetle karşıladı
Yol kenarına bırakılan kimyasallar paniğe neden oldu
05 Aralık 2022 Pazartesi 14:36:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 14:36:00

İsmail Sütyemez: Yeşil ekonomi modeli bir kurtuluş projesidir!

ABONE OL

Şehir Proje Yönetim Kurulu Başkanı Sütyemez, “Yeşil ekonomi modeli”nin önemine vurgu yaparak bunun insanlığın tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Hedefleri ve girişimleriyle gündeme yön veren Şehir Proje Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sütyemez, "Yeşil ekonomi modeli"nin önemine vurgu yaparak bunun insanlığın tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Şehir Proje Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sütyemez, çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları azaltmayı hedefleyen, çevreyi bozmadan sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen "yeşil ekonomi" modeli hakkında konuştu: "Yeşil ekonomi modelinin, dünyanın temel sorununun çözümü olduğu ortada. Çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları azaltmayı hedeflememiz, ele almamız gereken en önemli konu. Yeşil ekonomi modeli bir kurtuluş projesidir!"

TOPLUMDA YAYGINLAŞTIRILMALI

2011 UNEP Yeşil Ekonomi Raporu'ndaki "Yeşil olmak için bir ekonominin sadece verimli değil, aynı zamanda adil olması gerekiyor" cümlesine dikkat çeken İsmail Sütyemez, bu düzenin toplumun her kesiminde eşit şekilde yaygınlaştırması gerektiğinin belirtti. İş insanı, kendi projelerinde bu hususu yüksek bir prensiple gözettiklerini anlattı.

YENİ PROJELER YAKINDA

Şehir Proje'nin devam eden Şehir Rezidans, Mersin Tarım Arazilerine Tarımsal Sulama Hattı ve Cezayir Toplu Konut ve Çevre Düzenleme çalışmalarından da bahseden İsmail Sütyemez, yakın zamanda yeşil ekonomi modeline uygun başka projeleri de hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

Etiketler : şehir proje yönetim kurulu ismail sütyemez yeşil ekonomi
Arabaları karıştırdı

Arabaları karıştırdı
İlk kez ailesiyle

İlk kez ailesiyle
Evliliklerini oynayacaklar

Evliliklerini oynayacaklar
'Eşim benim başıma gelen en güzel şey'

'Eşim benim başıma gelen en güzel şey'
Heyecanlandıran Paris buluşması

Heyecanlandıran Paris buluşması
Evliliğimiz hikayeydi!

Evliliğimiz hikayeydi!
Murat bozuldu

Murat bozuldu
Tek dileği gülecek anılar yaratmak

Tek dileği gülecek anılar yaratmak
Eşine özlemi dinmiyor

Eşine özlemi dinmiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX