İslam ekonomisi ve finansının nabzı bu konferansta atacak

İslam Ekonomi ve Finansı alanında dünyanın en prestijli konferansı olan, Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı’nin 12’ncisi, bu yıl İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde 14-20 Haziran 2020’de yapılacak.

İslam ekonomisi ve finansını daha iyi anlama ve yorumlamaya katkıda bulunmak amacıyla İslam Kalkınma Bankası’nın kuruluşu İslami Araştırma ve Eğitim Enstitüsü’nün koordinasyonunda gerçekleştirilecek konferansın açılış konuşmasını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Pakistan Ekonomi Bakanı Dr. Abdul Hafeez Shaikh, İslam Kalkınma Bankası Başkan Vekili Prof. Dr. Zamir İkbal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan’ın da konuşmacılar arasında olduğu bu konferansta dünyanın pek çok ülkesinden konunun uzmanları farklı oturumlarda söz alacak.

Konferansta, Türkiye’de İslami Para ve Sermaye Piyasaları, Girişimcilik, Küresel Mali Mimarlık, Dijital Ekonomi, 4. Sanayi Devrimi, İyi Yönetişim ve Sürdürülebilir Kalkınma gibi konular konuşulacak.

İLK DEFA ONLİNE YAPILACAK

1976’dan bu yana Suudi Arabistan, Malezya, Katar, İngiltere ve daha birçok ülkenin ev sahipliğinde 11 kez konferansın yapıldığını söyleyen İstanbul Sabahattin Zaim üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, “İki yılda bir yapılan konferansher zaman bir üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleşiyor. İstanbul Sabahattin Zaim üniversitesi olarak 2019 yılında konferansa talip olduk ve 12’nci konferansın üniversitemizin ev sahipliğinde İstanbul’da yapılması kabul edildi” diye konuştu.

Ancak pandemi nedeniyle konferansın tarihinde ilk defa online olarak yapılacağını belirten Bulut, konferansın Türkiye’de İslam ekonomisi ve finansı alanının gelişmesine önemli bir katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Bulut konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Türkiye, İslam ekonomisi ve finansı alanına geç girse de tarihi geçmişi ve birikimi ile dünya çapında öncülük yapma potansiyeli taşıyor. konferanssayesinde bu alanda uzman ve prestijli akademisyenlerin Türkiye’de çalışma imkanları artacak. Ayrıca konferansın, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım gibi Türkiye’de son yıllarda kamunun da girdiği katılım bankacılığı sektörüne yeni bir soluk getirme imkânı sağlayacaktır. “

KONUŞMACILAR NASIL SEÇİLDİ?

Konferansın hazırlıklarına bir yıl öncesinden başladıklarını ve önce IRTI (İslam Araştırma ve Eğitim Enstitüsü) ile protokol imzalandığını aktaran Bulut, daha sonra konferanskurulları oluşturulduğunu belirtti.

Konferansda yer alacak konuşmacılar farklı bir yöntemle belirlendi. konferansa 500 civarında müracaat oldu. Bilim kurulunun yaptığı değerlendirmelere göre bunların 200’ü kabul edildi. Tam metni gönderilen bildiriler yeniden değerlendirilerek 132 tebliğin sunulmasına karar verildi. 14-20 Mayıs tarihleri arasında toplam 7 gün sürecek programda 24 oturumda 32 farklı ülkeden bu seçilen 132 tebliğ sunulacak.

İslam ekonomisi ve finansı alanında çalışan en az beş bin civarında akademisyen ve sektör temsilcisinin konferansa katılımını beklediklerini söyleyen Bulut, konferansdaki konu başlıklarına ise şu sözlerle değindi:

“Konferansta sürdürülebilir kalkınma ve reel ekonomi kapsamında yeni teknolojiler ile İslam medeniyetinin birikimini mecz edip günümüz problemlerine çözüm önerileri sunan çalışmalar bizi bekliyor. Vakıf, zekât gibi müesseselerimizin, İslâmî akit teorilerinin, BlockChain teknolojisi ve Fintech atmosferi ile bir araya geldiği tebliğler ve oturumlar konferansın en dikkat çekici kısmını teşkil etmekte.”