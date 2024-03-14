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İŞKUR'dan istihdam hamlesi... Kadın işçi çalıştırana 25 bin lira destek
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14 Mart 2024 Perşembe 13:45:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 13:45:00

İŞKUR'dan istihdam hamlesi... Kadın işçi çalıştırana 25 bin lira destek

Kaynak: IHA

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İŞKUR son dakika itibarı ile kadın istihdamını artırmak için düğmeye bastı. Proje kapsamında kadın çalışan istihdam eden iş yerlerine 25 bin lira destek sağlanacak.

İŞKUR, aktif işgücü programları ile nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik işyerlerine destek olmaya devam ediyor.

Türkiye yüzyılı vizyonu doğrultusunda, kadınların işgücüne katılımlarını teşvik etmek ve üretimde daha fazla kadın istihdamını sağlamak gayesiyle İŞKUR, yeni bir argümanı hayata geçirdi. İşverenlere ihtiyaç duydukları iş gücünü herhangi bir maliyete katlanma zorunluluğu olmadan yetiştirme imkânı sunan 'Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)', pilot iller arasında yer alan Bursa'da başladı.

Program çerçevesinde 18-35 yaş arasındaki kadın çalışana iş imkânı sağlayan imalat sektöründeki işyerlerine, istihdam ettiği kadın çalışan için 3 ay süreyle aylık 25 bin liraya kadar destek sağlanmaktadır. Destekten yararlanacak işyerinin, imalat sektöründe, en az 2 sigortalı çalışanı olmalıdır. KİPAP'dan yararlanan işyerlerinin destek ödemesi yapılan sürenin en az 2 katı kadar süreyle kadın çalışanı istihdam etmeyi taahhüt etmesi gerekmektedir.

İşyerleri, çalıştırdıkları sigortalı sayısının yüzde 10'una kadar katılımcı talep edebilmektedir. Ayrıca, proje çerçevesinde çalışan kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği verilecek.

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesine başvuru şartlarını sağlayan tüm işverenler, İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunmaları istenirken, projeye uygunluk ve detaylı bilgi konusunda Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Hizmet Merkezlerinde iş ve meslek danışmanlarımız yardımcı olacaktır.

Etiketler : işkur kadın istihdam destek
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