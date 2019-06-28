İŞKUR anne projesi başvuru tarihi belli mi? İŞKUR işsiz anne harçlık başvuru şartları neler? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. İŞKUR işsiz annelere yepyeni bir fıtsat sunuyor. İŞKUR işbaşı eğitim programlarını başlattı. Bu programlar içerisinde en dikkat çekenlerden biri de, 'Anne projesi' oldu. Çalışmayan ve işsiz annelere büyük umutlar veren İŞKUR anne projesi yoğun ilgi görüyor. Proje kapsamında işsiz annelere günlük 80 TL ücret ödeniyor. Aylık ödeme 2400 TL'yi bulurken 3 ayda 7200 TL şeklinde ciddi bir ödenek ortaya çıkıyor. İŞKUR anne projesi hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor...

İŞKUR ANNE PROJESİ BAŞVURU TARİHİ BELLİ Mİ?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işte anne projesi kapsamında işsiz annelere günlük 80 TL ödeme yapacak ve İŞKUR kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul Ve Esaslarını şu şekilde açıkladı;

Türkiye İş Kurumu (Kurum) tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere düzenlenen aktif işgücü hizmetleri kapsamında usul ve esasları Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik) ile belirlenen mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları uygulanmaktadır.

100 Günlük Eylem Planı ile hayata geçirilmesi öngörülen eylemlerden birisi olan "Kadın İstihdamının İşte Anne Projesi İle Desteklenmesi" eylemi kapsamında Kurumumuz tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına veya işbaşı eğitim programlarına katılması uygun bulunan ve belirlenen gruplar içerisinde yer alan kadınlara, kursa veya programa devam ettikleri günler için Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarda kursiyer veya katılımcı zaruri gideri ödenmesi öngörülmüştür.

0-15 YAŞ ÇOCUĞU OLAN

Bu şartı yerine getiren kadınlara, İşkur tarafından düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına ya da işbaşı eğitim programlarına katılmaları halinde; kursun devam ettiği sürece ödeme yapılıyor. 15 yaşına kadar çocuğu olan annelere, İşkur programlarına katılmaları halinde devletin aylık ödediği tutar 2400 liraya çıkıyor.

SİGORTA PRİMİ DAHİL

Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile genel sağlık sigortası primi de karşılanıyor. Proje kapsamında işbaşı eğitim programları, bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanıyor. Programlar günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor.

İŞKUR İŞSİZ ANNE HARÇLIK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İşkur'a kayıtlı işsiz olmak.

İşverenin birinci veya ikinci dereceden akrabası ya da eşi olmamak.

Emekli olmamak.

Başvurudan önceki 3 ay işverenin çalışanı olmamak.

Başvurudan önceki son 1 ay içinde emeklilik ve malullük primi yatırılmamış olmak.

İş ve meslek danışmanlığından faydalanmış olmak.

İŞKUR desteğinden yararlanmak için 0-15 yaş arasındaki çocuğu olan kadınların çocuk sahibi olduklarına dair belgeyi İşkur'a vermeleri gerekiyor. İŞKUR, il müdürlüklerinde İşte Anne Birimi kuracak.