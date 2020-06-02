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02 Haziran 2020 Salı 17:37:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 17:37:00

İshak Kurtuluş Altun: Ev almak isteyen vatandaşın önü açıldı

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Kamu bankalarının ekonomiyi canlandırma yönünde hayata geçireceğini açıkladığı kredi paketinin gayrimenkul sektörü için önemli bir fırsat olduğunu söyleyen Gaboras CEO'su İshak Kurtuluş Altun, “Sektör bu fırsatı iyi değerlendirmeli. Bu özellikle sıkışan ikinci el piyasalarda ve teminatlı gayrimenkullerde vatandaşın önünü açacaktır” diye konuştu.

Kamu bankalarının sosyal hayatın canlanması için dört yeni kredi paketi hayata geçireceği açıklandı. Konut desteği kapsamında sıfır ve ikinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.64 finansman bunlardan biri.

Özel sektör bankalarının da devreye girerek bu desteğin büyümesini beklediklerini dile getiren GABORAS CEO’su İshak Kurtuluş Altun, pandemiyle birlikte sektörde oluşan durgunluğun bu şekilde ortadan kalkabileceğini belirtiyor.

Konut kredi faiz oranlarına yönelik yapılan indirimlerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan GABORAS CEO’su Altun “GABORAS olarak süreci destekliyoruz ve çok doğru buluyoruz. Özellikle sıkışan ikinci el piyasalarda ve teminatlı gayrimenkullerde vatandaşın önünü açacaktır. Bu şekilde yüksek imalatlardan dolayı aşırı şişen stokları eritme imkânımız da doğuyor. Ancak yeniden, yılda 1 milyonu aşan talep fazlası gayrimenkulün üretilmesi bundan sonraki süreçte kaldırılamayacak bir sorun oluşturacaktır. Bu fırsatın bu anlamda çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor”

“FAİZİN DÜŞMESİ FİYATLARI YÜKSELTEBİLİYOR”

Gayrimenkul sektöründe vatandaşların artık daha bilinçli olduğunu ve yaşanan gelişmeler sonrası anlık olarak gelişmeleri takip etmek ve sorgulamak istediğini belirten GABORAS Data Direktörü Orhan Vatandaş ise şu bilgileri veriyor:

“Ortalama konut kredi faiz oranlarının 1 birim düşmesi, konut fiyatlarında 0,77 birim artışa yol açıyor. Bu da vatandaşların GABORAS gibi platformlarda güncel sorgulamalar yapmasını sağlıyor. Kimse fiyattan doğacak bir mağduriyet yaşamak istemiyor. Vatandaşlarımızın bize olan ilgisinin sebebi bu değişiklikleri anlayabilmek olduğunu görüyoruz. Son 24 saatte gelen taleplerin genelde fiyat farkından mağdur olmak istemeyen vatandaşların soruları ve alacakları gayrimenkullerle ilgili teknik analizleri yaptığını görüyoruz. Artık tüketici çok daha bilinçli hale geldi.”

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