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12 Temmuz 2020 Pazar 08:39:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2020 Pazar 09:37:00

İşçiye Temmuz ikramiyesi! Bayram öncesi hesaplarda...

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Kamuda çalışan yaklaşık 500 bin işçinin ikramiye ödemeleri bayram öncesinde yapılacak. Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemeleri 27 Temmuz'da işçilerin hesaplarına yatırılacak.

Kamuda çalışan işçilerin ikramiye ödemelerinin 2020 takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı kararına göre ikramiyelerin üçüncü taksiti 27 Temmuz'da, dördüncü taksiti 14 Aralık'ta ödenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararında şöyle denildi: "Kurumlarda çalışan işçilere anılan kanunun 3'üncü maddesine göre 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 27/7/2020, diğer yarısının 14/12/2020 tarihinde ödenmesine; 6772 sayılı Kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir."

Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye dört taksitle ödeniyor.

NASIL DEĞİŞECEK?

Bu yılın ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödendi. Kamuda kadroya geçen taşeron işçiler de dahil olmak üzere işçilerin tamamına her taksitte 13 günlük ücretleri üzerinden tediye ödemesi yapılıyor.

Asgari ücretli bir işçiye üçüncü taksit olarak 13 günlük ücreti karşılığı en az 911.7 TL ilave tediye ödenecek. İşçinin ücreti arttıkça tediye miktarı da artıyor.

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