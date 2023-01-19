VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"İsveç'in NATO üyeliği bu şartlar altında Gazi Meclisin onayından geçemeyecektir"
Zelenskiy'den 'Tahıl Koridoru Anlaşması'ndaki rolü nedeniyle Başkan Erdoğan'a övgü
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa Ankara'dan sert tepkiler geldi
ABD'nin Meksika sınırındaki düzensiz göçmen sayısı Biden yönetimindeki en yüksek seviyede
Macron ve Scholz güçlü Avrupa için savunma sanayisine daha fazla yatırım yapmak istiyor
Başkan Erdoğan: Kuraklık var, çare bizim de yaptığımız gibi baraj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine izin veren İsveç'i kınadı
TOKİ, İzmir'de heyelandan etkilenen 34 ailenin evlerini tamamladı
Bakan Çavuşoğlu: Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü diyorlar
Başkan Erdoğan'dan Bursa paylaşımı
Bakan Varank: Ülkemiz katma değerli üretimle büyümeyi sürdürüyor
İkinci el online oto pazarında satışlar ve fiyatlar arttı
İngiltere'de sağlık sektöründe devam eden grevler iş yükünü daha da zorlaştırıyor
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
Mukaddes üç aylar 23 Ocak'ta başlayacak
'Yarıyıl tatili sonrası hastalıklar artabilir' uyarısı
Bakan Nebati, AK Parti milletvekillerine ekonomiye ilişkin sunum yapacak
Küresel piyasalarda gelecek hafta öncü PMI verileri izlenecek
Ticaret Bakanlığından ihracatçıya eğitim katkısı
MEB "akran zorbalığı"nı akademisyenlerle masaya yatırıyor
TARSİM kapsamında geçen yıl 4,8 milyar lira prim desteği sağlandı
Romanlara yönelik 12 ilde sosyal konut projesi
Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 operasyonu başlatıldı
Elon Musk, tweetleri ile Tesla hisse fiyatı hareketleri arasında bir bağlantı olmadığını savundu
19 Ocak 2023 Perşembe 16:15:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 16:15:00

İş yerinde POS cihazı bulundurma zorunluluğu geliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflere, iş yerinde kredi kartı okuyucusu (POS cihazı) bulundurma zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Bakanlıkça, mükellef işlemlerinin ve finansal hareketlerinin izlenmesi, vergiyi doğuran olayların tespit edilmesi ve kayıt dışılıkla mücadele amacıyla gerekli önlemlerin alınmasına yönelik düzenlemeler yapılıyor.

Tahsilat ve ödemelerin bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmesi belli şartlar altında zorunluluk taşırken banka ve kredi kartıyla yapılan alışverişlerde hacim gün geçtikçe artıyor. İşletmelerin büyük kısmı da tahsilatlarının önemli bölümünü kartlar aracılığıyla gerçekleştiriyor. Buna karşın hala sınırlı sayıda işletmelerde müşterilerin kartla ödeme talebine olumsuz cevap verildiği ve bu durumun mağduriyete yol açtığı belirtiliyor.

Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı, geliştirilmesi ve katkıda bulunulması için kamuoyunun görüşüne açıldı.

Taslağa göre, Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflere, iş yerlerinde POS cihazı bulundurma zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Getirilmesi öngörülen yükümlülüğün başlangıç tarihi ise 1 Nisan 2023 olarak belirlendi.

UYGULAMANIN 1 NİSAN'DA BAŞLAMASI PLANLANIYOR

Düzenleme kapsamında, söz konusu mükelleflerin 1 Nisan'dan itibaren iş yerlerinde POS cihazı bulundurmaları gerekecek.

POS cihazı bulundurma zorunluluğunun ardından işe başlayanlar "başlangıç tarihi"nden, daha sonraki bir dönemde bu kapsama dahil olan tüccarlar "bilanço esasına göre defter tutmaya başladıkları zamandan" itibaren 1 ay içinde bu yükümlülüğü yerine getirmek zorunda olacak.

Buna karşın mevcut düzenlemeler gereğince yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmak zorunda olanlar, ayrıca bir POS cihazı almayacak.

Etiketler : hazine ve maliye bakanlığı işyeri pos cihazı
Evlilik maneviyat sağlıyor

Evlilik maneviyat sağlıyor
Fotoşopsuz paylaşmam!

Fotoşopsuz paylaşmam!
Yüksel Uzel'den haber var

Yüksel Uzel'den haber var
Babam ve Oğlum filminin çocuk yıldızı değişimiyle şaşırttı

Babam ve Oğlum filminin çocuk yıldızı değişimiyle şaşırttı
Mesut Akusta Kaza geçirdi! Ünlü oyuncunun parmakları ezildi

Mesut Akusta Kaza geçirdi! Ünlü oyuncunun parmakları ezildi
Çekim öncesi toplantı

Çekim öncesi toplantı
Coşkun Sabah udunu bağışladı

Coşkun Sabah udunu bağışladı
Çocukluklarına döndüler

Çocukluklarına döndüler
Sahne uğuru

Sahne uğuru

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX