İş kadını Berna Subaşı yeni yıla oğullarıyla Dubai'de girdi

Geçtiğimiz Ağustos ayı sonlarında çocuklarının eğitimi ve yeni projeleri için Dubai'ye yerleşen ünlü iş kadını Berna Subaşı, yeni yıla Dubai'nin sembolik yelken oteli Burj Al Arab'da muazzam bir havai fişek gösterisi seyrederek merhaba dedi.

3 yaşındaki oğlu Boreas ve 4 yaşındaki oğlu Buzul'un güvenli ve sağlıklı bir eğitim almaları için Londra ve çok sevdikleri Dubai arasında karar vermekte zorlandıklarını ama Dubai'de karar kıldıklarını ifade eden Berna Subaşı, Dubai'nin şuan dünyadaki en güvenlikli ve en düzenli programlı ülke olduğuna inandığını söyledi. "Çocuklarım, İngiliz eğitim sistemi uygulayan ülkenin en iyi okullarından olan Repton School Dubai'de ana sınıfı ve hazırlık olarak okul hayatlarına ilk adımı attı." diye heyecanla belirten Subaşı, ilk öğretim sürecini Dubai'de tamamlamayı planladıklarını da ekledi.

Sosyal medyada eğlenceli paylaşımlarda dikkat çeken Buzul ve Boreas kardeşler, yeni yıl partisinde Burj Al Arab'da tüm davetlileri kendilerine hayran bırakmayı da başardılar. Berna Subaşı, çocukları son olarak sahnede dans ederken bulduğunu ve bu kadar özgüvenli ve girişken olmalarından çok gurur duyduğunu belirtti ve ekledi: "Havai fişek gösterisi büyüleyiciydi ve çocuklarımda da eminim unutulmaz pozitif bir etki bırakacaktır."