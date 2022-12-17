İş insanı İsmail Berhan: "Kariyerim beni 'ben' yapan unsurlardan oluştu"

Şu an için 10'dan fazla şirketin hissedarı ve yönetim üyesi olan başarılı iş insanı İsmail Berhan, "Ticaretten gelen bir aileye mensubum. Aile kültürümüzde bireylere 9 ile 13 yaşta ticareti gözlemleme, 13 ile 18 yaş arasında kısa dönem çalışmalarla tecrübe edinme ve 18 yaş sonrasında ise melek yatırımcı olarak direkt olarak ticaret hayatına girme fırsatı verilir. Akabinde ise edilen tecrübe ile hangi alanda kişinin kabiliyetli olduğu tespit edilerek kariyer planlaması yapılmaktadır. Benimle ilgili kariyer planlaması da aynı bu şekilde gerçekleşti küçük yaşlarda atıldım ve tecrübemi bu şekilde edindim." dedi.

ANALİZ YETENEĞİ ONU FİNANSA YÖNLENDİRDİ



Berhan "Finans sektöründe fotografik hafıza ve analiz yeteneği çok önemlidir. Ailem çok küçük yaşlarda yeteneğimi keşfetti ve beni, bu alana yönlendirdi. 8 yaşlarındayken babam beni işyerine götürürdü ve gözlem yapmama fırsat verirdi. Aktif olarak iş hayatına ise 18 yaşında başladım. Yeteri kadar tecrübe edinmemin ardından kendi başıma ayaklarımın üstünde durarak iş hayatına atıldım. 18 yaşına kadar edindiğim tüm tecrübeleri iş hayatında aktif olarak kullandım. Başarılı olmanın en büyük sırlarından biri de budur." dedi.

"İŞİMİ YAPARKEN SANATI ASLA BİR KENARA BIRAKMADIM"



Berhan, "İnsanların beni sadece iş insanı olarak görmesi normal. Sanat, bence her insanın hayatında olması gereken en önemli unsurlardan biri. Özellikle heykellere olan ilgim beni, o sanat hakkında araştırma yapmaya ve icra etmeye yönlendirdi. Bu sebeple beni ben yapan en önemli unsurlardan biri de sanattır." dedi.

"KÜLTÜREL VE TARİHİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ"



Berhan "Yatırım yaparken amaç sadece kar elde etmek olmamalı. Kültürel ve tarihi değerlerimizi tekrar canlandırmak, katma değerli işler gerçekleştirmek büyük önem arz etmekte. Bu kapsamsa Türkiye'deki en eski pastanelerden olan ve fakat geçtiğimiz yıl kapatılan Taksim'in simgelerinden olan 150 yıllık Lebon pastanesini tekrar hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Tarihi dokusunu koruyarak kısa vakitte tekrar açılışını yapıp, şubeleşip yurtdışına açacağız." dedi.