İş dünyası yetkilileri ortak mesaj açıkladı! "Cumhuriyet hedefleri için üretmeye devam"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, bütün dünyanın karşısında dimdik durmak, 'Biz Türkiye'yiz' demektir. Türk iş dünyası olarak Türkiye'yi en ileri noktalara ulaştırma kararlılığımız hiç değişmeyecek.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan: Yokluklar içinde başlayıp ihracatı 250 milyar dolara yaklaşmış, tüm sektörlerde dünyada artık rekabet edebilecek bir boyuta gelmiş, yabancı sermayeli yatırımlara sahip, farklı sektörlerde güçlü firmaların yer aldığı, sürekli yeni yatırımlarla da geleceği planlayan bir sanayi ruhu var Türkiye'de.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Türk iş dünyasının her bir mensubuna Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına, 100 yıllık kazanımların üzerine nice yüzyıllık kazanımlar ekleme ve Türkiye'yi gelişmiş ilk 10 ekonomi arasına sokma görevi düşüyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: Cumhuriyetimiz ile yaşıt, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti'nin Ticaret Odası olmanın sorumluluğu içinde, asırlık geçmişimizin geleneğiyle ticaretin mührünü gelecek yüzyıllarımıza da vurmak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutluyorum.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç: Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, dijital ve yeşil dönüşümümüzü gerçekleştirip yüksek katma değer üreten ülkeler arasında yer alacağımıza ve dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğimize yürekten inanıyorum. İkinci yüzyıla, 100 yıl önceki mücadele ruhuyla hazırız.

TÜRKİYE YÜZYILI YOLUNDA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı: Türkiye'nin gelecekte çok daha rekabetçi, hem kamu kaynaklarını hem özel sektörün kapasitesini çok daha verimli kullanan bir anlayışla Türkiye Yüzyılı'nda dünyada sözü geçen, itibar edilen, sanayisiyle siyasetiyle çok büyük bir ülke olacağına inanıyorum.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Sönmez: Umudu çoğaltmak, müreffeh ve çağdaş bir Türkiye'ye ulaşmak için durmaksızın çalışıyoruz ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD): Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi geleceğe güçlendirerek taşımak, toplumsal refahımızı adil bir paylaşımla büyütmek ve sürdürülebilir kalkınmak ikinci yüzyılda başarmak durumunda olduğumuz hedeflerdir.

KALKINMA HAMLESİ

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar: Bir günümüzü, bir saatimizi, bir dakikamızı bile boşa harcamıyoruz. Atatürk'ümüzün kalkınmanın yolu olarak bizlere tevdi ettiği sanayi ve üretim vazifemizi ifa ederken başardığımız her teknolojik yenilikte, üstesinden geldiğimiz her zorlukta, ürettiğimiz yerli ve milli her üründe bu bilinçle ve bu motivasyonla hareket ediyoruz.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister: Kimya ihracatımızı 2030 yılında 50 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. 2030 vizyonumuz doğrultusunda kimya sektörünü küresel pazarda bir üst lige taşımak ve Türk kimya sektörünün dünyadan aldığı pazar payını artırmak üzere 16 alt sektörümüzle birlikte daha çok çalışmaya devam edeceğiz.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı (TMB) Erdal Eren: Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında kazandığımız tecrübeyle rotamızı geleceğe ve tüm dünyaya çevirdik. Ulu Önder Atatürk'ün bize gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine ulaşma hedefini düstur edinip, sadece yapıları değil, aynı zamanda toplumlar ve nesiller arasındaki köprüleri inşa ediyoruz.