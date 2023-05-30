Türk iş dünyasının Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin değerlendirmeleri sürüyor. İş dünyası belirsizliğin ortadan kalmasıyla şimdi ekonomiye odaklanma zamanı olduğunu belirterek "Ülkemizin asli gündemine dönme zamanı geldi" görüşünde birleştiler. Türkiye için üreteceklerini belirten iş dünyası temsilcileri katkı sağlamaya hazır olduklarını anlattılar.

BÜYÜK TÜRKİYE'NİN YÜZYILI

MÜSİAD Genel Başkan Mahmut Asmalı: Türk milleti istikrardan yana iradesini açık ve net bir şekilde ortaya koydu. Şimdi Türkiye Yüzyılı'nda güçlü Türkiye idealiyle hep birlikte çalışmaya, ülkemiz için hep beraber üretmeye devam edeceğiz. Yeni yüzyıl, büyük Türkiye'nin yüzyılıdır. Yeni yüzyıl, istiklal ve istikbalin yüzyılıdır.

HEDEF MUASIR MEDENİYET

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, iş dünyası olarak Cumhuriyetimizin muasır medeniyet seviyesini aşma hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz.

GÜNDEMİMİZ KALKINMA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: Yeni dönemde Türkiye'nin önemli gündemlerinden birisi de istikrar içinde dengeli ekonomik kalkınmanın devamı olacaktır. İş dünyası olarak, seçim gündemi sonrasında, her zaman olduğu gibi daha fazla yatırım ve ihracat yapmaya, katma değer ve istihdam üretmeye, ülkemiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

ATILIMIN DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ

Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral: Yeniden seçilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülke olarak ekonomik ve sosyal alanlarda yeni başarılara imza atmamızı temenni ediyoruz. İş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerçekleştirilecek atılımların destekçisi olacağız.

ŞEVKLE ÇALIŞMAYA DEVAM

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy: Derneğimiz ülkemizin rekabetçiliğinin artırılması hedefiyle yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik olarak oluşturulacak politikalara katkı sağlayarak daha güçlü bir Türkiye için yeni dönemde de şevkle çalışmaya devam edecek.

KALKINMAYA ODAKLANMALI

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez: Bir demokrasi şölenini daha geride bıraktık. Vakit, hayallerimizdeki kalkınmış Türkiye'ye odaklanmanın vaktidir. Ve ülkemizin hızla asli gündemi olan ekonomiye dönmesi gerekmektedir.

İŞ DÜNYASI YENİ DÖNEMDE NE BEKLİYOR?

DEMOKRASİMİZ GÜÇLÜ

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin: Yapılan ikinci tur seçimde milletimiz; vatanımızın istikbali, bütünlüğü, birlik ve beraberliğine olan inancını göstermenin yanında geleceğine ve demokrasiye sahip çıkarak, ülkemizin güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur.

MERKEZ HALİNE GELDİK

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım: Dünyanın ekonomik ağırlığının batıdan doğuya kaydığı bir dönemde jeostratejik ve ekopolitik anlamda en kritik merkezlerden biri haline gelen ülkemizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bundan sonra da demokrasi, adalet ve hukukun ışığında atacağı adımlarla büyüyüp kalkınacağına inanıyoruz.

YENİ REKOR KIRILDI

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı (İSTİB) Ali Kopuz: 28 Mayıs'ta yapılan bu seçim sonuçları, çok partili hayatımızın kesintisiz en uzun iktidarının yeni bir rekorla devam edeceğini gösteriyor. Aziz milletimizin iradesi istikrardan, istihdamdan, üretimden, ihracat ve büyümeden, kısaca Türkiye Yüzyılı'ndan tarafa tecelli etti. 27 Mayıs darbesinin 63. yıl dönümünün ertesi günü milletimiz, Büyük Türkiye hedefiyle Türkiye Yüzyılı'na yürümeyi seçmiştir.

SEÇİM GÜNDEMİ BİTTİ

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister: Seçim gündemi tamamlandığına göre şimdi ekonomi gündemine odaklanmalıyız. Yatırım ortamının iyileştirilmesini, enflasyon kur makasının daraltılmasını, enflasyon faiz dengesinin sağlanmasını ve finansmana erişimin kolaylaştırılmasını bekliyoruz.

ÖNÜMÜZE BAKALIM

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya: Bugünden itibaren önümüze bakmalıyız. Bu süreçte ülkemizin ekonomik, toplumsal ve sosyal refahına katkı sağlamak için üretimimizi ve ihracatımızı artırmamız gerektiğine inanıyoruz. Daha fazla üreterek enflasyonu aşağı çekebilir, daha fazla ihracat yaparak cari açığımızı düşürebilir ve iş gücümüzü artırabiliriz.

HEDEF GÜZEL GÜNLER

TESK Başkanı Bendevi Palandöken: Ülkemizin 100. yılında daha da güçlenerek refah seviyemizin arttığı güzel günler görmeyi umut ediyorum.

ŞİMDİ ÜRETİM VAKTİ

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü: Şimdi vakit, büyük Türkiye için yatırım, üretim, istihdam ve ihracatı önceleyen yeni reformlar hayata geçirme vakti.

REFORMLAR HIZLANDIRILMALI

ASO Başkanı Seyit Ardıç: Yeni yasama ve yürütme döneminde yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek yapısal reformların süratle gerçekleştirilmesini, yüce milletimizin mutluluğunu ve refahını gözeten, uzun vadeli politikaların önceliklendirilmesini bekliyoruz.

ÖNCELİK GÜVENİN TESİSİ

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi: Uluslararası camianın güvenini tesis edecek adımların ivedi şekilde atılması gerekiyor. Gündemin ekonomi ve ihracat olmasını bekliyoruz.

YENİ YÜZYILA HAZIRIZ

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz: Tekstil sektörü olarak sağladığımız istihdam, üretim gücümüz ve 13 milyar doları bulan ihracatımızla 'Türkiye Yüzyılı'na hazırız. Sektörümüz daha fazla üretim, ihracat ve istihdamla, ülkemizin ekonomisine katkı sunmaya var gücüyle devam edecek.

KATKIMIZ SÜRECEK

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün: Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte belirsizlik ortamını geride bırakıyoruz. Artık, ülkemizin geleceğine, temel meselelerimize odaklanma tam zamanı. Türk ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz.

İNŞAATÇILAR: BEKLEME DÖNEMİ BİTTİ

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım: Belirsizlik ortamı sona erdi. Yeni dönemde hem demokrasimizi hem de ekonomimizi daha da güçlendirecek adımların hızla atılacağına inanıyorum. Artık tüm enerjimizi ve gücümüzü işimize odaklamalıyız. Her zamankinden daha fazla çalışmamız, ülkece el birliğiyle üretmemiz gereken bir süreç başladı. Ekonomiyi en iyi noktaya taşımak için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz.

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren: Vakit kaybetmeksizin hep birlikte, el ele çalışmaya başlamalıyız. Ülkemizin aydınlık geleceği için üyelerimizle birlikte elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu: Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Meclis'imizin yeni dönemde Türkiye'nin güçlü küresel bir ekonomik aktör olarak yükselmesine büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz.

Boss4 İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş: Beklemede kalan birçok yatırım ve başlangıç için hareket zamanı. Artık durağan süreç geride kaldı. Özellikle depreme karşı güvenli konutlar üretmek üzere kentsel dönüşüme ağırlık verilmeli.

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır: Vatandaş "yeniden istikrar" dedi. Bizler de işimize odaklanarak daha da güçlü bir şekilde üretmeye ve katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Sektörümüzü daha da yukarılara taşımak için yapılacak hamleler konusunda hükümete kolaylık ve başarılar diliyorum.