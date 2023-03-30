İş dünyası elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yapılan indirimleri memnuniyetle karşıladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, nisan ayından itibaren elektrikte tüm abone gruplarında yüzde 15, sanayicilerin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğal gaz tarifesinde yüzde 20 indirim yapılacağını bildirdi.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, rekabetçiliğin son dönemlerde arttığını belirterek, enerjiye yapılan indirimlerin bir nebze de olsa sanayiye nefes aldırdığını söyledi.

Sanayicilerin kullandığı doğal gaza indirim taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiklerini aktaran Gültepe, "Bizleri, sanayiciyi, üreticiyi kırmadığı için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. İndirimler, sanayicinin ürettiği ürünlerin daha uyguna üretilmesine katkı sağlayacak. Tüm üreticiler aynı duyarlılıkta olmalı, bunu fiyatlara yansıtmalı. En azından fiyat artırmamaları gerekiyor. Beraberce enflasyonu aşağı çekmeliyiz." diye konuştu.

"İNDİRİMLER ENFLASYONU DA BASKILAYACAKTIR"

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise küresel çapta resesyon beklentilerinin yüksek olduğu bu ekonomik ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan bu indirimleri adeta bir müjde gibi karşıladıklarını belirtti.

Salgın, Rusya-Ukrayna Savaşı ile Rusya'ya yaptırım ile yükselen enerji maliyetlerinin kendilerini zorladığını aktaran Aydın, "Yeni ekonomi modeli ve dövizin dizginlenmesi ile birlikte yakalanan istikrar ile yılın başında yapılan indirim sonrası ikinci bir kez yapılan bu indirim bizleri ziyadesi ile memnun etti. Bu indirimler şüphesiz istihdama ve üretime yansıyacaktır, üzerimizdeki yükü hafifletecektir. İndirimler aynı zamanda enflasyonu da baskılayacaktır." diye konuştu.