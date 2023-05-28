İş dünyası Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu değerlendirdi

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, seçim sonrasında yeni yürütme ve yasama organlarının Türkiye'nin ekonomik, demokratik, sosyal ve çevresel açıdan gelişmişlik düzeyini uluslararası standartlarda önde bir konuma yükseltecek adımları hızla hayata geçirmesinin önem taşıdığını belirtti.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün yapılan ikinci tur seçimde Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ettiğini kaydederek, iki hafta önceki milletvekilliği seçiminde parlamentoya girmeye hak kazanan siyasi partileri ve milletvekillerini yeniden kutladı.

Turan, "Seçim sonrasında yeni yürütme ve yasama organlarının ülkemizin ekonomik, demokratik, sosyal ve çevresel açıdan gelişmişlik düzeyini uluslararası standartlarda önde bir konuma yükseltecek adımları hızla hayata geçirmesi önem taşıyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, iş dünyası olarak Cumhuriyetimizin muasır medeniyet seviyesini aşma hedefi doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ÜRETMEYE VE ÜLKEMİZ İÇİN TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin iradesiyle tekrar seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ı tebrik ederek, sonucun Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olması temennisini dile getirdi.

Olpak, "Yeni dönemde Türkiye'nin önemli gündemlerinden birisi de istikrar içinde dengeli ekonomik kalkınmanın devamı olacaktır. İş dünyası olarak, seçim gündemi sonrasında, her zaman olduğu gibi daha fazla yatırım ve ihracat yapmaya, katma değer ve istihdam üretmeye, ülkemiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ticari diplomasi faaliyetlerimizle dış ekonomik ilişkilerimizi dünyanın dört bir yanında daha fazla sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

"ARTIK ÜLKEMİZİN TEMEL MESELELERİNE ODAKLANMA ZAMANI"



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise Türk milletinin demokrasi geleneğine yakışır bir olgunlukla, 14 günün ardından yapılan ikinci tur seçimlerinde ülkeyi 5 yıl daha yönetme yetkisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik eden Bahçıvan, "Seçim sonuçları ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Şimdi artık ülkemizin temel meselelerine odaklanma zamanı. Hep birlikte, ekonomimizi gelişmiş bir noktaya taşıyarak huzurlu bir refah toplumu için çalışma vakti." değerlendirmesinde bulundu.

"MİLLETİMİZ TERCİHİNİ İSTİKRARDAN, İSTİHDAMDAN VE ÜRETİMDEN YANA KOYDU"



İstanbul Ticaret Borsası Başkanı (İSTİB) Ali Kopuz da bugün tarihin en önemli dönüm noktalarından birisine tanıklık ettiklerini belirterek, yüksek katılımın önemine değindi.

Türkiye'nin 20 yılı aşan AK Parti iktidarıyla ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam etme iradesini tekrar gösterdiğini aktaran Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu seçim sonuçları, çok partili hayatımızın kesintisiz en uzun iktidarının yeni bir rekorla devam edeceğini gösteriyor. Aziz milletimizin iradesi istikrardan, istihdamdan, üretimden, ihracat ve büyümeden, kısaca Türkiye Yüzyılı'ndan tarafa tecelli etti. 27 Mayıs darbesinin 63. yıl dönümünün ertesi günü milletimiz, Büyük Türkiye hedefiyle Türkiye Yüzyılı'na yürümeyi seçmiştir. Bu seçimlerin önemli bir tarafı da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında gerçekleşmiş olmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti, tarihin en kanlı savaşlarının gerçekleştiği, dünyanın birkaç kez yıkılıp tekrar kurulduğu dehşet verici 20. yüzyıldan alnının akıyla çıkmayı başarmıştır. İnşallah, bir dünya gücü olmayı hedeflediği Türkiye Yüzyılı'nı da alnının akıyla ve hedeflerine ulaşarak tamamlamayı başaracaktır."

"ARTIK HEDEFLERİMİZE ODAKLANMA VE GELECEĞE YÜRÜME ZAMANI"



İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran da Türk milletinin demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu, hür iradesini sandıklara yansıtarak son sözünü söylediğini ve kararını verdiğini bildirdi.

Seçim sonuçları neticesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha milletin teveccühünü alarak görevini 5 yıl daha sürdürmeye hak kazandığını anlatan Kıran, şu açıklamalarda bulundu:

"Dünya genelinde tarihi değişim süreçlerinin yaşandığı zor bir dönemden geçerken, artık seçimleri geride bırakıp, birlik, beraberlikle hareket ederek hedeflerimize odaklanma, geleceğe yürüme zamanıdır. Türkiye, G-20 üyesi olarak dünyanın en büyük ve güçlü ekonomilerinden birisidir. AB gibi dünyanın en rekabetçi ve yüksek standartta ürün talep eden pazarı başta olmak üzere dünyanın her bölgesine ürün satabilen bir ülke olarak ihracatımız 250 milyar doları aşmış durumdadır. Savunma sanayinde son yıllarda kat ettiğimiz mesafe, teknoloji geliştirme gücü, önümüzdeki yıllarda tüm sektörlerde çok daha fazla yüksek teknolojili ürün ihracatı gerçekleştirebilme potansiyelimizi ortaya koymaktadır."

Kıran, Türkiye'nin demografik yapısına, askeri gücüne ve gelişmiş alt yapısının sunduğu avantajlara işaret ederek, "Cumhurbaşkanımızın liderliği ve tecrübesiyle tüm bu potansiyeli hızla artıracağımıza, sürdürülebilir hızlı büyüme koşullarını kararlı bir şekilde gerçekleştireceğimize, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yaraşır projeleri birer birer hayata geçireceğimize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.