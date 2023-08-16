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16 Ağustos 2023 Çarşamba 16:30:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 16:30:00

İş dünyası AFAD'a ürün tedarikinde görev almaya hazır

Kaynak: AA

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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ihtiyaç duyduğu temel ekipmanların tedarikinde Türk iş dünyası ile yakın işbirliği içinde olmasının kritik önemde olduğunu bildirdi.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, OSTİM İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) ile AFAD işbirliğinde düzenlenen "Ürün Yerlileştirme Programı" toplantısı OSTİM Organize Sanayi Bölgesinin (OSTİM OSB) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıya ASO Başkanı Ardıç, OSTİM OSB Başkanı Orhan Aydın, AFAD Arama Kurtarma Daire Başkanı Recep Şalcı, İŞİM Başkanı Ayşe Saraçoğlu ile ASO ve OSTİM yetkilileri ile sanayiciler katıldı.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, programla, AFAD ile İŞİM'in işbirliği ağlarını güçlendirmeyi, yerli ve hızlı tedarik süreçlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bu konudaki eksikliklerin görüldüğüne işaret eden Ardıç, doğal afetlere ve acil durumlara hazırlık seviyesinin en üst seviyeye çıkarılmasının ülke için bir zorunluluk olduğunu bildirdi.

Bu noktada AFAD'ın çok boyutlu bir fonksiyona sahip olduğunu bildiren Ardıç, "Hem doğal afetler gerçekleşmeden önce hazırlık aşamasında çalışmaları bulunuyor, hem de afet gerçekleştikten sonra her türlü müdahaleyi yönetiyor. Bu süreçlerin tamamında tedariki sağlamak ve tedarik zincirlerinin afetlere dirençliliğini artırmak konularında yine AFAD faaliyet gösteriyor." ifadesini kullandı.

Ardıç, AFAD'ın gerek afet öncesinde gerekse sonrasında görevlerini etkin şekilde yerine getirmesi için ihtiyaç duyduğu temel malzeme ve ekipmanların tedarikinde Türk iş dünyası ile yakın işbirliği içinde olmasının kritik öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

ASO olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleri ile Türkiye'nin ilk nükleer sanayi kümelenmesini 2017 yılında hayata geçirdiklerini anımsatan Ardıç, şunları kaydetti:

"En niş üretim alanlarından olan nükleer sanayide Türk üreticilerin kabiliyetlerini, kümelenme desteğinin getirdiği fırsatlarla hem yurt içinde hem de uluslararası platformlarda tanıtma imkanı yakaladık. Sanayicilerimizle birlikte, nükleer santrallere tedarik için çalışan diğer uluslararası kümelerle işbirlikleri kurduk. Etkin politika ve yakın işbirliği ve koordinasyonun meyvelerini almış olmak bizlerin şevk ve motivasyonunu daha artırmaktadır. Türkiye'deki farklı sektörlerde büyümeyi hedefleyen 50'ye yakın kümelenme faaliyetinin 7'si OSTİM OSB'de yer alıyor."

Etiketler : iş dünyası afad ürün tedarik
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