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03 Haziran 2020 Çarşamba 12:28:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 12:28:00

İş Bankası'ndan blockchain teknolojisiyle dış ticarette ödeme garantisi

Kaynak: AA

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Türkiye İş Bankası, blockchain teknolojisiyle ilk pilot dış ticaret finansman işlemini gerçekleştiren ve bu teknolojiyi kullanarak ödeme garantisi veren ilk Türk bankası oldu.

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, 27 Mayıs tarihindeki işlem; İş Bankası, Şişecam, Kuraray Europe GmbH ve Commerzbank arasında Marco Polo platformu üzerinden gerçekleştirildi.

Dış ticaret işlemlerine ve finansmanına odaklanan bir iş birliği ağı olan Marco Polo platformunun sunduğu Dağıtık Defter Teknolojisi (DLT) sayesinde; dış ticaret işlemlerinin finansmanı, daha kolay ve sorunsuz bir şekilde yapılabiliyor

Firmalar, ticarete dair verileri defalarca girmeden, işlemlerini güvenli, şeffaf ve korunaklı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Marco Polo'nun kullandığı Corda teknolojisi sayesinde ise tarafların bilgileri herkese dağıtılmıyor.

Sadece Banka ve firmaların uygun gördüğü taraflara ve gerektiği kadar iletilerek, finans dünyasına özel gizlilik sağlanıyor.

"Blockchain teknolojisi daha kolay ve güvenli bir döneme taşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, uluslararası ticarette güvenlik, hız ve operasyonel verimliliği artıracak bu teknolojinin, dış ticaret yapan tedarik zincirleri için önemli bir bir çözüm olduğunu ifade etti.

İş Bankası olarak teknoloji alanında imza attıkları ilklerle müşterilerinin finansman ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunduklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Şimdi de blockchain teknolojisi ile ilkini gerçekleştirdiğimiz bu pilot işlemle, dış ticaret finansmanında verinin eşleşmesine dayalı, güvenilir ve daha kolay bir dönemi başlatıyoruz. Dünyanın hızla gelişen yeni teknolojik oluşumlarında yer alarak ve blockchain teknolojisi üzerinden uluslararası ticaretin ve tedarik zincirlerinin finansmanına yönelik ürünler geliştirerek müşterilerimize yepyeni deneyimler sunmayı hedefliyoruz.

Dünyanın en geniş blockchain ağına sahip R3'e üye olan ilk Türk Bankası olarak, bu defa blockchain teknolojisi ile Türkiye’de pilot çalışmasını gerçekleştirdiğimiz ödeme garantisi işleminde de ilk banka olma gururunu taşıyoruz."

Şişecam CFO'su Görkem Elverici de Marco Polo'nun blockchain bazlı finansman platformunda ilk işlemi gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını aktararak, "Topluluğumuz, müşterileri ve tedarikçileri dahil tüm ekosistemine en iyi hizmetler ve deneyimler yaşatmak için her türlü dijital çözümleri geliştirmeye ve kullanmaya devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Commerzbank, Ticari Ürün Yönetimi Başkanı Enno-Burghard Weitzel ise "Marco Polo’nun ödeme garantisi platformunda geçen yıl diğer bankalarla bir çok pilot işlem gerçekleştirdikten sonra, bu defa çok daha geliştirilmiş versiyon üzerinde İş Bankası ile pilot işlem yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Üretim ortamına geçme yolunda teknik performansı test ettik ve müşterilerimiz ile iş akışlarını doğruladık." değerlendirmesinde bulundu.

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