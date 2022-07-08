İş Adamı Serhat Bölükbaşı, “2022 yılında girişimcilik üzerine desteklerimiz devam edecek”

BS Sales kurucusu ve Ceo'su Serhat Bölükbaşı; "Bizler dijital yatırımlar yapmaktayız, ana amacım 18 ve 25 yaş arası gençlere girişimcilik ruhunu aşılamak. Bizim hitap ettiğimiz sektörde, analiz etmek çok önemlidir. Ben başarıya ulaşmış her şirketi her kişiyi fazlasıyla yakından takip eder, analizlerim. Hem ülkemizde hem de yurt dışında bulunan yatırımcıları izleyip, neler yaptıklarını ve bunlardan kendime nasıl pay çıkartabileceğimi. Çünkü başarı kendiliğinden oluşan bir şey değil ve çok fazla mesai isteyen bir kavramdır. Bu yüzden daha genç olmama rağmen 50 kişilik bir ekibi yönetmekteyim. Genç yaşta okulu bırakıp, danışmanlık yapmaya başladığımdan beri çok doğru hareketlere imza attığımı görmüş oldum. Başarmak ve daha iyisi için çok fazla zaman harcıyoruz. Gün içerisinde gençlerle inanılmaz derece uzun süren toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bunun temelinde iki şey var. Birincisi; bizim başarma hırsımız, ikincisiyse dijitalleşen bir çağda, interneti daha yaşanabilir kılmayı hedefliyoruz. Bu iki temel unsur beni motive ediyor diyebilirim. Bunun yanı sıra kabuğumuzda kalmıyoruz ve 2022 yılında ekibimizi daha büyütmek için kuluçka merkezi kurmayı planlıyorum. Şuan olduğu gibi sadece 18-25 yaş arası gençlerin çalıştığı, danışmanlık yaptığı bir şirket hedefimiz hep devam edecek." Dedi.

