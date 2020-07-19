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19 Temmuz 2020 Pazar 08:51:00 - Güncelleme:19 Temmuz 2020 Pazar 08:51:00

İran'da dolar ilk kez 25 bin tümeni aşarak rekor kırdı

Kaynak: AA

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İran'da son aylarda yükselişi durdurulamayan dolar kuru, 25 bin tümeni aşarak tarihi rekorunu kırdı.

İran'da serbest döviz piyasasını takip eden "bonbast.com"a göre, serbest piyasada doların satış kuru 25 bin 500 tümene kadar çıktı.

Avronun 29 bin 145 tümene kadar yükseldiği ülkede, 1 Türk lirası ise 3 bin 715 tümenden işlem görüyor.

İran'da 1 ABD doları, ocak ayında 13 bin 350 tümen civarında işlem görüyordu. Buna göre, İran'ın para birimi yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 91 değer kaybetti. ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonraki 27 aylık süreçte ise tümenin dolara karşı değer kaybı yüzde 280'i aştı.

İran'da 1 ABD dolarının Nisan 2018'de 4 bin tümenden 6 bin 100 tümen seviyelerine çıkması Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini harekete geçirmişti. İran Merkez Bankası, tümenin döviz kurlarına karşı değer kaybını önlemek amacıyla 10 Nisan 2018'de doları 4 bin 200 tümen olarak sabitlemiş ve ülkede devlet kuru ve serbest piyasa kuru olarak iki ayrı döviz kuru ortaya çıkmıştı. Ülkedeki ithalatçılara devlet kurundan döviz tahsisi yapılmıştı.

ABD yönetiminin Mayıs 2018'de Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yönelik yaptırımları geri getirmesinin ardından, 26 Eylül 2018'de 19 bin tümene çıkarak tarihi seviyesini gören dolar, daha sonraki süreçte 10 bin 300 tümene kadar inmişti. İran'da dolar kuru, geçen ay tekrar yükselmeye başlamış ve 28 Haziran'da ilk kez 20 bin tümeni aşmıştı.

İran'da hükümetin 4 bin 200 tümen olarak sabitlediği dolar kurunun, serbest piyasada 25 bin tümenin üstüne çıkması ABD'nin tek taraflı yaptırımlarıyla zor günler geçiren ülkedeki ekonomik krizi ağırlaştırıyor.

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