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29 Ağustos 2023 Salı 15:32:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 15:32:00

Irak Başbakanı'ndan Türkiye'ye "Kalkınma Yolu Projesi" övgüsü

Kaynak: AA

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türk şirketlerinin Irak'ın altyapı çalışmalarındaki rolünden övgüyle söz ederek Kalkınma Yolu Projesi'nin geliştirilmesi noktasında da Türk şirketlerinin potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, başkent Bağdat'ta Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Hükümetinin Irak ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini yakından takip ettiğini vurgulayan Başbakan Sudani, şu ifadeleri kullandı:

"Doğal ve beşeri kaynaklara sahip Irak'ta, tüm komşu ülkeler için temas noktası, kalkınma ve ortaklık bölgesi olma potansiyeli mevcut. Kalkınma Yolu Projesi'nde Türkiye'nin gösterdiği ciddi etkileşimden memnuniyet duyuyoruz.

Türk şirketlerinin Irak'ta kalkınmanın gerçekleştirilmesi noktasında önemli potansiyeli söz konusu. Bu şirketlerin Irak'ta altyapı çalışmalarındaki rolü de önemli."

Başbakan Sudani, Irak ile Türkiye arasındaki karşılıklı ziyaretlerin önemine dikkati çekerek bunun iki ülkenin çeşitli alanlardaki ilişkilerini güçlendireceğini vurguladı.

Ticaret Bakanı Bolat da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudani'ye selamlarını ileterek, uluslararası ticaret ve Türkiye-Irak ilişkileri için önemli olduğunu belirttiği Kalkınma Yolu Projesi'ni, Türk hükümetinin ciddi şekilde desteklediğini ifade etti.

Ticaret Bakanı Bolat, dün Bağdat'a gelerek Irak Başbakan Yardımcısı ve Planlama Bakanı Muhammed Temim, bugün de Iraklı mevkidaşı Atir el-Gireyri ile görüşmüştü.

Kalkınma Yolu Projesi nedir?

Irak Başbakanı Sudani, Asya'yı Avrupa'ya bağlayacağını söylediği Kalkınma Yolu Projesi'ni mayıs ayının sonlarında açıklamıştı.

Basra Körfezi'ndeki Büyük Faw Limanı'ndan başlayıp Irak'ın kuzeyine doğru devam ederek Türkiye'ye ulaşacak projenin 1200 kilometre uzunluğunda demir yolu ve kara yolu altyapısını içermesi planlanıyor.

Bu projenin Basra, Bağdat ve Musul'u de içeren bir güzergahı takip ederek Türkiye'deki demir yolu ağına bağlanması hedefleniyor.

Etiketler : Irak Başbakanlık Basın Ofisi' Irak Başbakanı Sudani Asya Avrupa
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