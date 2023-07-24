İP'ten tepki üstüne tepki! "Ortağını kandırırsın ama halkı asla"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile imzaladığı 'gizli' protokole ilişkin ittifaka üye diğer partilerden gelen tepkilere yanıt verdi. Gizli protokole ilişkin 'Akşener'in de haberi vardı' imasında bulunan Özdağ, "İYİ Parti, Gelecek ve DEVA Partililer, iyi dinleyin. Bakın Akşener, bakanlıkların dağılımı ve Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olması konusunda ne diyor" diyerek İYİ Parti (İP) liderinin geçtiğimiz aydaki sözlerinden bir kesit paylaştı. Akşener ise, Özdağ'ın iddialarını yalanladı. Danışmanı aracılığıyla yaptığı açıklamada Akşener, gizli mutabakattan haberdar olmadığını, yalnızca kamuoyuna yansıyan 7 maddelik mutabakatı bildiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun açık ya da örtülü mutabakat yapma yetkisi olduğunu söyleyen Akşener, "Kemal Bey partisine düşecek bakanlıklar için istediği gibi tasarrufta bulunur" diyerek şöyle konuştu:

BAKANLIK BÖLÜŞMEDİK

"Ancak biz aramızda bakanlıkları bölüşmemiştik. Hangi bakanlık hangi partide olacak, bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır."

İP Milletvekili Ümit Özlale de Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: "İktidar ortağınızı kandırabilirsiniz, birlikte muhalefet yaptığınız partileri kandırabilirsiniz, parti sözcünüzü kandırabilirsiniz ama halkı kandıramıyorsunuz.