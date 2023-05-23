VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MHP Lideri Bahçeli Malatya'da konuşma yapıyor
ABD'de polisin müdahalesi sonucu ölen gencin ailesine 19 milyon dolar tazminat ödenecek
LeBron James'ten emeklilik sinyali
Meksika'da Popocatepetl Yanardağı'nın kül püskürtmesinin ardından sarı alarm verildi
Prens Harry İngiltere'de polis koruması için ödeme yapmasını engelleyen karara itiraz edemeyecek
Zelenskiy, Donetsk bölgesinde Ukraynalı askerleri ziyaret etti
23 Mayıs 2023 Salı 12:57:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2023 Salı 12:57:00

IOSCO, kripto varlık düzenlemesi için "18 tavsiye kuralı"nı duyurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (IOSCO), kripto varlık ve pazarlarının düzenlenmesine yönelik ilk küresel yaklaşımı 18 tavsiye kuralıyla duyurdu.

IOSCO'nun açıklamasına göre, kripto varlıkların düzenlenmesine ilişkin standartların belirlenerek müşterilerin nasıl korunması gerektiğine ilişkin standartları oluşturmak üzere bir girişim başlatıldı.

Bu kapsamda, IOSCO 18 tavsiye kuralını 6 temel alan üzerine yoğunlaştırdı.

Bu alanlar, faaliyetlerin ve fonksiyonların dikey entegrasyonundan kaynaklanan çıkar çatışmaları, piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık, sınır ötesi riskler ve düzenleyici iş birliği, gözetim ve müşteri varlıklarının korunması, operasyonel ve teknolojik riskler ile perakende erişimi, uygunluk ve dağıtım olarak belirlendi.

IOSCO, tavsiye kuralları kamu görüşüne açtı ve önerileri aldıktan sonra yıl sonuna kadar kripto varlıkların düzenlenmesine ilişkin küresel standart önerilerine son halini verecek.

IOSCO Başkanı Jean-Paul Servais, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kripto faaliyetlerinde düzenlemeye ilişkin belirsizliklere son vermek için zamanın geldiğini belirterek, "Bugün kamu görüşüne açtığımız dosya, uzun bir analiz sürecinin sonucu olarak ortaya çıktı. Yatırımcının korunması ve piyasa bütünlüğüne yönelik çok belirgin olan risklerin ele alınmasında bu tavsiyelerin bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum." dedi.

IOSCO'nun dünya menkul kıymetler piyasalarının yüzde 95'inden fazlasını düzenleyen 130 üyesi bulunduğunu kaydeden Servais, bu üyeler arasındaki iş birliğinin kripto piyasalarında küresel bir çerçeveyi belirlerken müşterilerin korunmasına katkı sağlayacağına dikkati çekti.

Etiketler : IOSCO IOSCO Başkanı Jean-Paul Servais IOSCO 18 tavsiye
Ajda Pekkan: Sizleri çok özledim

Ajda Pekkan: Sizleri çok özledim
Annelik provası

Annelik provası
6 yıl sonra setlere dönüyor

6 yıl sonra setlere dönüyor
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Siyah şıklık

Siyah şıklık
"Burak'la çok iyi arkadaşız"

"Burak'la çok iyi arkadaşız"
Demet Özdemir negatifliği sevmiyormuş

Demet Özdemir negatifliği sevmiyormuş
"İyi ki doğdun her şeyim"

"İyi ki doğdun her şeyim"
‘Kızım da Avrupa Güzeli olsun'

‘Kızım da Avrupa Güzeli olsun'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX