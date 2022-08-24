VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Resmen açıklandı! Kobalt, nikel ve lityum tedarik edecekler
Resmen açıklandı! Kobalt, nikel ve lityum tedarik edecekler
MHP, Devlet Bahçeli'nin Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenleri'ne katılacağını duyurdu
ABD'den Ukrayna'ya 2,98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı
Başkan Erdoğan'dan enflasyon açıklaması
Türkiye'nin adımı enerjide dengeleri değiştirecek!
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Egedes Projesi 81 İlde Hayata Geçti
Mersin'deki kentsel dönüşüm projesinde 2023'te dairelerin teslimi hedefleniyor
Ülkenin batısı ile doğusu "Malazgirt ruhu"yla buluştu
Tayland'da Başbakan Prayuth, görev süresi kararı netleşinceye kadar koltuğunu devredecek
Putin, Rusya'daki orman yangınlarıyla ilgili durumun kötüleşebileceğini söyledi
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
TMO'nun yüksek alım fiyatları tarımsal üretimin artmasına destek olacak
Sivasspor-Malmö maçının ücretsiz dağıtılan biletlerine taraftarlardan yoğun ilgi
Ultra maraton yüzücüsü Bengisu, Manş Denizi'nden sonra Catalina Kanalı için hazır
"Afrodit'in kenti" ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor
1 milyar euroluk hedef!
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Artık, alıcılar ödeyecek!
Otomotiv devi iki üreticiden müşterilerine uyarı!
İsrail'i bekleyen büyük tehlike!
Testleri tamamladı! Geleceğin petrolüyle çalışıyor
Düğün sonrası sete çıktı
Kerem'in gurur günü
Bakan Kasapoğlu: Yurt kapasitesi 800 bini geçti
24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:36:00

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! 'Koşulsuz iade' dönemi sona erdi

Kaynak: İHA

ABONE OL

İnternet alışverişlerinde alınan cep telefonu, tablet, bilgisayar, akıllı saat gibi teknolojik ürünlerde koşulsuz iade artık yapılamayacak. İadeler ürün sadece kusurluysa kabul edilecek.

1 Ekim tarihinden itibaren internet alışverişlerinde alınan cep telefonu, tablet, akıllı saat ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde 'koşulsuz iade dönemi' sona erdi. Artık ürün iadesi ancak kusurluysa yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığı'nın Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 1 Ekim'den itibaren internet üzerinden alınan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlarda koşulsuz iade hakkı olmayacak. Tüketiciler iade kargoların ücretini kendisi karşılayacak. Ayrıca, tüketicinin malı satıcıya gönderme süresi cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 güne çıkarılırken, cayma hakkının kullanımı halinde ortaya çıkan iade masraflarının mesafeli sözleşmede kararlaştırılması imkanı getirildi.

İADE GÜNÜ 14 GÜN OLDU

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan yönetmelikte, tüketicinin tam ve doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla, tüketicinin malı satıcıya gönderme süresi cayma bildiriminin yöneltildiği tarihten itibaren 14 güne çıkarılırken, cayma hakkının kullanımı halinde ortaya çıkan iade masraflarının mesafeli sözleşmede kararlaştırılması imkanı getirildi. Tüketicilerin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmelerde tüketicinin bilgilendirilmesi ve onayı ile 30 günlük azami teslim süresi yükümlülüğünün daha uzun süreler için belirlenmesine karar verildi.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER İADE EDİLMEYECEK

Yönetmelikte, 'Cayma hakkının istisnaları' başlığında bulunan madde 15'e de eklemeler yapıldı. Tüketicinin cayma hakkını kullanamayacağı durumlarda; tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler, canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler, tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler maddeleri eklendi. Buna göre, tüketiciler internetten satın aldığı cep telefonu, akıllı saat, drone, tablet ve bilgisayarları iade edemeyecek.

KARGO ÜCRETİNİ TÜKETİCİ ÖDEYECEK

Bununla beraber, artık tüketiciler iade kargoların ücretini kendisi karşılayacak. Satın alınan cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar ve drone gibi teknolojik ürünlerde cayma hakkından faydalanılamayacak.

Etiketler : İNTERNET ALIŞVERİŞ İADE KOŞULSUZ İADE
Artık daha sahici

Artık daha sahici
2023'te yeni albüm

2023'te yeni albüm
Kadınlar için dondurma servisi

Kadınlar için dondurma servisi
Destan finale hazır

Destan finale hazır
Gelin-kaynana hiç ayrılmıyor

Gelin-kaynana hiç ayrılmıyor
Yeni ikili

Yeni ikili
Toplama albüm

Toplama albüm
Duygusal repertuvar

Duygusal repertuvar
Genç oyunculara destek

Genç oyunculara destek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes