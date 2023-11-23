İnternet Dünyası'nın İlk Ödülleri seçildi! Dijital Dünya bu yıl 14. En'lerini seçti... La Mare Collection defilesine büyük ilgi

Türkiye'nin ilk tescilli dijital dergisi Evos Angels ve Türkiye'nin ilk internet ödülleri olan Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni bu yıl 14. senesini kutladı. Düzenlenen törende birçok siyasetçi ve ünlü simaların konuk olduğu, "Türkiye'nin İlk ve Tek İnternet Ödülleri olan 14. Dijital Dünyanın Enleri" Ödül Töreni, La Mare Collection defilesi ile büyük ilgi topladı. Türkiye'nin en önemli tescilli modellerinin yer aldığı defile ayakta alkışlandı. Evo Holding bünyesinde bulunan Evos Angels tarafından on dört yıldır aralıksız gerçekleştirilen gecesiyle,16 Kasım 2023 tarihinde Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak kardeşlerin ev sahipliğinde Shangri-La Bosphorus İstanbul'da sahne oldu.

LA MARE COLLECTION DEFİLESİ GECENİN İLGİ ODAĞI OLDU!



Yaklaşık 1 yıldır büyük bir titizlikle hazırlanan defilede, birçok tescilli modeller yer aldı. Asil Çağıl koreografisiyle düzenlenen defile La Mare Collection temasıyla yer aldı. Birbirinden renkli sunumlarıyla sahne alan 25 tescilli manken sonrasında La Mare Collection firmasının yönetim kurulu başkanı Özgür Deniz Yılmazer konuşmasıyla ayakta alkışlandı. Gecenin tüm kareleri Media Studio, Levent Çekiç tarafından koordine edildi.

14. DİJİTAL DÜNYANIN ENLERİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!



Türkiye'nin ilk 4.cü ödül töreni sıralamasına giren ve 1 yıllık halka açık oylamalar sonucunda dijital dünyada en çok takip edilen kişilerin ödül aldığı tören bu sene yine ilklerle doluydu. Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda bir milyonun üzerinde kişinin internette oylama sonuçları ile sahiplerini buldu. Evrim Yaşlak, Evren Yaşlak tarafından düzenlenen www.dijitaldunyaninenleri.com üzerinden oylamaların gerçekleştirildiği ödül töreni ünlü model Özge Ulusoy ve ünlü spiker Gökay Kalaycıoğlu sunarken kırmızı halıyı Yağmur Ayaz sundu. Törende başarı plaketleri büyük dikkat çeken isimlerdendi. Bu isimler: Media Stüdyo İlker Uzunalan & Kürşad Karakuş, Özkan Aydoğanoğlu, Levent Çekiç, Kadir Mıhçı, Ferhat Göktaşlar, Songül Güney, Zafer Tokgöz, Banu Saadet Diyarbakır, Loca Orkestrası, Arda Ok.

ÖDÜL LİSTESİ :



1. YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ: ORHAN GENCEBAY & BATSIN BU DÜNYA

2. YILIN KADIN PROGRAM SUNUCUSU: ZAHİDE YETİŞ

3. TÜRK SANAT MÜZİĞİ ONUR ÖDÜLÜ: COŞKUN SABAH & HATIRAM OLSUN

4. YILIN ERKEK POP SANATÇISI: GÖKHAN ÖZEN & BUDALA ŞARKISIYLA

5. YILIN KADIN ANA HABER SPİKERİ: MERVE DİNÇKOL & KANAL D

6. YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ: MEHMET ALİ ERBİL

7. MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: ARZU AKBAŞ ZOR & HÜRRİYET KELEBEK EKİ

8. YILIN KADIN POP SANATÇISI: DENİZ SEKİ & CAMBAZ

9. YILIN ULUSLARARASI İŞ ADAMI: ÖZCAN SEZER & SULTAN GROUP

10. YAŞAM BOYU SİYASET ONUR ÖDÜLÜ: BÜLENT AKARCALI

11. YILIN SOSYAL SORUMLULUK SİNEMA FİLMİ PROJESİ ÖDÜLÜ: BUĞDAY TANESİ FİLMİ- AV. SERKAN BAYRAM

12. SİYASET ONUR ÖDÜLÜ: MUSTAFA YEL

13. YILIN STK KADIN BAŞKANI: MELTEM KAYA & TÜM ŞEHİT ÇOCUKLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

14. YILIN İNŞAAT FİRMASI: TENET İNŞAAT- UYGAR KAHAOĞLU

15. AKDENİZ BÖLGESİNİN YÜKSELEN İNŞAAT FİRMASI: KARANBEY İNŞAAT & BARIŞ ÖZGENAL

16. YILIN MÜZİK KANALI: DREAMTÜRK TV & FATİH USLU

17. YILIN BİTKİ BİLİMCİ ARAŞTIRMACI YAZARI: RECEP DAĞISTANLI

18. YILIN LOJİSTİK FİRMASI: İYL ENERJİ & LOJİSTİK & HARUN YILMAZ

19. YILIN KİŞİSEL GELİŞİM UZMANI: SEDA YAZMACI YILMAZ

20. YILIN YAZILIM FİRMASI: PRP SOLUTIONS & HALİT ÖZYILMAZ

21. YILIN DİYETİSYENİ: DYT. ELİF GÖKÇE YAZMACI

22. YILIN ÇIKIŞ YAPAN DİYETİSYENİ: DYT. EZGİ ŞAHİN

23. YILIN LENS FİRMASI: ARMA LENS & HİKMET DORUK

24. YILIN RUH SAĞLIĞI KLİNİĞİ: TERABİST & BARIŞ SELİM TOPAL

25. YILIN HASTANESİ: BHT CLINIC & ERKAN YETER

26. YILIN SİVİL TOPLUM KURULUŞU: TÜMBİFED- MEHMET HÜSREV

27. YILIN TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI: UMUT AKYÜREK& GÜNDÜZÜM KARIŞMIŞ GECELERİME

28. YILIN SAÇ EKİM MERKEZİ: ESTEPALACE NAGEHAN& FERHAT AKBAŞ

29. YILIN KBB HASTALIKLARI UZMANI: OP.DR. TAYFUN DEMİREL

30. YILIN AKSESUAR VE KOSTÜM TASARIMCISI: PINAR KURT BAYUR

31. YILIN EĞİTİM KURUMLARI: SEVİNÇ EĞİTİM KURUMLARI & MEHMET BOY

32. YILIN SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMASI: ZATU & ERDAL KARAN AKKAYA

33. SOSYAL MEDYANIN GENÇ GİRİŞİMCİSİ: MEHMET ENLİOĞLU

34. YILIN KİTAP YAZARI: BARIŞ MUSLU

35. YILIN KOZMETİK MARKASI: REVOX LABORATORIES

36. YILIN TÜRK HALK MÜZİĞİ SANATÇISI: OKTAY BORA ERTUĞRUL &BEN ADAM DEĞİL MİYDİM

37. YILIN ULUSLARARASI CAST AJANSI: MAYADROOM CAST AGENCY & MEVLÜT DEDE

38. YILIN ULUSAL GÜVENLİK FİRMASI: SİPAHİ GÜVENLİK & KAZIM ELADAĞ

39. YILIN LUXURY YAT KİRALAMA FİRMASI: DEN DEN YATÇILIK & TAMER KÖSEOĞLU

40. YILIN DÜETİ: FARUK K & ZEYNEP DİZDAR & SEVİYO SEVİYO

41. YILIN ETKİNLİK MEKANI: PORTAXE & LÜTFÜ SAPMAZ

42. YILIN GENÇ GİRİŞİMCİSİ: MESUT BÜYÜKSOFUOĞLU

43. YILIN GOLF ORGANİZASYONU: RİKSE BIRDIE CHALLENGE- CAHİT KAYA

44. YILIN ÇIKIŞ YAPAN GÜZELLİK UZMANI: EMEL GÜNEŞ

45. YILIN İNOVATİF İŞ İNSANI: AHMET TURGUT BURUK

46. YILIN FİNANSAL BLOKZİNCİR TEKNOLOJİLERİ ŞİRKETİ: YULA LABS & YASEMİN GÜLEÇYÜZ

47. YILIN FİLM HİKAYESİ: İNTİKAM OYUNLARI & ZEKİ SİNCAR

48. YILIN ANA HABER BÜLTENİ: SHOW ANA HABER & RIDVAN BIYIK

49. YILIN ERKEK ANA HABER SUNUCUSU: CEM ÖĞRETİR & ATV

50. YILIN KADIN OYUNCUSU: ÖZGE ÖZDER

51. YILIN DÜETİ: SİNAN GÜLERYÜZ & ÖZGE ÖZDER & SENLE BEN

52. YILIN ERKEK OYUNCUSU: GÜRBEY İLERİ

53. YILIN MUHABİRİ: YAVUZ OYMAK & ATV HABER MUHABİRİ

54. YILIN ERKEK GİYİM TASARIMCISI: ŞİNASİ GÜNAYDIN & ALİ GÜNAYDIN

55. MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: BANU NOYAN

56. MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: HAKAN YEŞİLSELVİ & HÜSN-Ü ALA CAFE

57. MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: ŞENAY ARAÇ DEMİR

58. MESLEK BAŞARI ÖDÜLÜ: FARUK KARATAŞ

59. YILIN ÖĞLE HABER KUŞAĞI SUNUCUSU: MELTEM BOZBEYOĞLU & CNNTÜRK

60. YILIN HABER SPİKERİ: MEHMET AYDIN & TGRT HABER

61. YILIN DİŞ HEKİMİ: DT. SONAY ÖZTAN GÖKHAN

62. YILIN SAĞLIK MERKEZİ: ELİT İSTANBUL TIP MERKEZİ & UZM. DR. MURAT ŞENER

63. YILIN İŞLETMECİSİ: MERTCAN BOYLU & YA SONRA

64. YILIN STİL VE MARKA DANIŞMANI: HASAN ÖZAY

65. YILIN PLATOSU: KİBRİTHANE & TİMUR ÖZDEMİR

66. YILIN CEMİYET DERGİSİ: KLASS MAGAZİN & MUAMMER KAPUCUOĞLU

67. YILIN KADIN MODACISI: GÜLŞAH SARAÇOĞLU

68. YILIN DİKKAT ÇEKEN KADIN POP SANATÇISI: AYÇAM & TOPUKLU SESLERİ

69. YILIN ULUSAL DERGİSİ: GÖKTÜRK DERGİSİ & ÜMİT ÖNER

70. YILIN VİP TRANSFER FİRMASI: İRFAN TRANSFER & İLHAN ARIK

71. YILIN FANTEZİ MÜZİK SANATÇISI: NADİDE SULTAN & ONA SÖYLE

72. YILIN PLASTİK VE ESTETİK CERRAHI: DR. CENGİZHAN EKİZCELİ

73. YILIN DÖVÜŞ SPORCUSU: AYKHAN MAMMADADOV

74. YILIN ŞİFALI TAŞLAR VE BİOENERJİ UZMANI: BELGİN DAL

75. YILIN LIFESTYLE PROGRAMI: GÖKAY KALAYCIOĞLU İLE 360 DERECE & 360 TV

76. YILIN TOPTAN E - TİCARET PLATFORMU: E- PALET & AYKUL ESEL

77. YILIN SİNEMA PROJESİ: SİLÜET & ADEM SİNCAR

78. YILIN GİRİŞİMCİ İŞ ADAMI: İBRAHİM YILMAZ

79. YILIN LÜKS OTEL ZİNCİRİ: SHANGRİ-LA BOSPHORUS OTEL

80. YILIN İNOVATİF MOBİLYA MARKASI: MUYA MOBİLYA LUXURY & MURAT TULGAR

81. YILIN ÇIKIŞ YAPAN ORKESTRASI: LOCA ORKESTRASI & BURAK TERZİBAŞOĞLU

82. YILIN BİLİŞİM DANIŞMANI: ATAKAN KARATAŞ

83. YILIN ARAÇ KAPLAMA FİRMASI: SGB MOTORS & BURAK SEZGİN SİYAM

84. YILIN GÜZELLİK KOÇU: TUĞÇE AKDEMİR

85. YILIN PİLATES EĞİTMENİ: GÜLŞAH DOĞAN

86. YILIN MEDİKAL ESTETİK DOKTORU: DR. KEREM CEM ŞİMŞEK

87. KIBRIS'IN BAŞARILI TÜRK RESTAURANTI: DRİFTWOOD BEACH BAR & RESTAURANT / YUSUF IŞIK

88. YUNANİSTAN'IN BAŞARILI GENÇ İŞ ADAMI: SAVAŞ BAYRAMOĞLU