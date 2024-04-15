İnternet abonesine 0850'li hat tuzağı

İnternet aboneliği için 0212, 0312, 0800 ve 0850 gibi hatlardan yapılan aramalar, vatandaş için işkenceye dönüştü. Tüketici dernekleri, Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinin ismini kullanarak arayan kişi ve kurumlara karşı uyarıyor. Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, tüketicilerin son zamanlarda internet aboneliği işlemleri için sıkça aranıp, rahatsız ve bazen de mağdur edildiğini belirterek, tüketicilere hizmet aldıkları firmalardan teyit almadan işlem yaptırmamaları önerisinde bulundu.

MAĞDUR EDİYORLAR



Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı da olan Altay "0212, 0312, 0800 ve 0850 gibi numaralardan aranan tüketiciler, aboneliğin sonlanacağı, yeni abonelik başlatma ya da daha avantajlı kampanyalar ve fırsatlar öne sürülerek rahatsız ediliyor. Bu konuda onlarca şikayet alıyoruz" dedi. Altay, tüketicilerin, "Bu aramaları çekmek mecburiyetinde miyiz" ya da "Bu arayanları her seferinde engellemek zorunda mıyız" şeklinde şikayette bulunduğunu anlattı. Arayan kişilere tüketicinin abonelik sonlandırma ve yeniden başlatma yetkileri olduğundan dolandırıcı da demediklerini dile getiren Altay, "Ancak ikna ettikleri tüketicimiz yeni abonelik yaptığı ve önceki abonelik sözleşmesi feshedildiği için, taahhüt süresi de bitmediğinden ayrıca cayma bedeli ödeyip mağdur oluyor. İkinci mağduriyet ise yeni aboneliğe geçişte, tüketiciye belirtilen meblağ üzerinden çok daha fazla miktar faturaya yansıtılıyor" diye konuştu.

MUTLAKA TEYİT EDİN



Altay, bu tarz numaralardan arayan firma ya da kişilerin nereden ve hangi firmadan aradıklarının tespit edilip, önlem alınması gerektiğini belirtti. İnternet aboneliği sözleşmesinin devam etmesi durumunda söz konusu numaralardan arayan kişilere yeni abonelik yaptırıldığı için ciddi mağduriyet yaşandığını kaydeden Altay, "Tüketiciler kendi hizmet aldıkları internet firmalarını aramadan, teyit almadan kesinlikle bir işlem yaptırmasın, kişisel bilgilerini paylaşmasınlar çünkü taahhüt bitmeden abonelik sonlandırılırsa ve işlem yapılırsa tüketici cayma bedeli ödemek zorunda kalıyor" dedi.

60 YAŞ ÜZERİNİ HEDEF ALIYORLAR



Vatandaşlardan Burak Can Erzenoğlu da 0800 ve 0850'li numaralardan "taahhüdünüz, sözleşmeniz bitti" şeklinde gün içinde çok kez arandığını anlatarak, "Arayan numaraları direkt engelleyerek önlem alıyorum ama özellikle 60 yaş üzeri vatandaşlar çok daha fazla kandırılıyor. Çevremde internet hizmeti gibi taahhüt süresi devam ederken 'taahhüt süreniz bitti' şeklinde aranıp yeni abonelik yaptıran kişilerden çok mağdur olanlar oldu. Cayma bedeli ödediler. Vatandaşlarımız bu konuda bilinçli olsun. Bu konularda işlem yapacaklar hizmet aldıkları müşteri temsilcileriyle görüşmeli" ifadelerini kullandı.

Sadrettin Bayram ise "Size ev interneti verelim, sözleşmeniz doldu" gibi sözlerle gün içinde sıkça arandığını, söz konusu numaralardan gelen aramaları reddedip engellediğini belirterek, "Vatandaşlarımız bunlara inanmasın. Milleti dolandırıyorlar" dedi.

İNTERNET ŞİKÂYETLERİ YÜZDE 615 ARTTI



Çözüm platformu Şikayetvar, internet servis sağlayıcılarıyla ilgili çözüm bekleyen konuları mercek altına aldı. Açıklanan verilere göre, mart ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında sektörle ilgili şikayet artış oranı yüzde 615 olarak gerçekleşti. Kullanıcılar, en çok internetin yavaşlığından ve yeni zamlarla birlikte hizmetin pahalı oluşundan şikâyet etti.