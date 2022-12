İnovasyonun yeni yüzyılına siz de ortak olun girişler ücretsiz, kayıtlar devam ediyor

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından 12-13 Aralık tarihlerinde Haliç Kongre Merkezinde "İnovasyonun Yeni Yüzyılı" teması ile 9. kez düzenlenecek Türkiye İnovasyon Haftası için online kayıtlar devam ediyor. Türkiye'nin en kapsamlı inovasyon etkinliğinde yerinizi almak ve ücretsiz giriş yapmak için inovasyonhaftasi.com web sitesi üzerinden kayıt yapılıyor.

Global şirketlerin üst düzey yöneticilerinden, fikir liderlerine, akademisyenlerden öğrencilere, Türkiye'nin önde gelen şirket yöneticilerinden kamunun üst düzey temsilcilerine kadar inovasyona yön veren tüm paydaşlar bir araya geliyor. İnovasyonun farklı alanlarda ele alındığı paneller, Türkiye'nin inovasyon atakları ve pojeleri, güncel öncelikler ve inovatif teknolojiler, global zihinli başarılı girişimler, inovasyonu cesaretlendiren yatırımlar, inovasyonun geleceğini gören genç nesiller, enstalasyonlar, dijital sanat edisyonu, Arura Sergisi, Sıfır Noktası Sergisi, Down to Earth Sergisi, Özel Seri Sergisi, Past, Present & Future Sergisi gibi zengin içeriğiyle ilham veren inovasyon etkinliği sizleri bekliyor.

Gelişimin, değişimin ve dönüşümün önde gelen isimleri, Türkiye'nin en kapsamlı inovasyon etkinliğinde buluşuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile düzenlenecek olan İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni, gençlere öncülük eden İnovaTİM İnovasyon Yarışması Ödül Töreni ve kurumsal inovasyon öncülerinin yer alacağı İnoSUİT Sertifika Töreni ile başarıların taçlandırıldığı etkinlikte; savunma sanayinin yükselen değeri BAYKAR'ın CEO'su Haluk Bayraktar, gelecek bilimci ve "Robotların Yükselişi" kitabının yazarı Martin Ford, MIT Araştırmacısı ve "Enchanted Objects: Design, Human Desire, and the Internet of Things" kitabının yazarı David Rose, girişimcilik dünyasının en önemli temsilcilerinden, aynı zamanda "Venture Adventure" kitabının yazarı, CapitalDemocracy'nin kurucusu Amir Hegazi etkinlikte ana konuşmacılar arasında yer alarak; deneyimlerini, fikirlerini ve öngörülerini konukları ile paylaşacak.

Türkiye'nin inovatif ürün ve hizmetlerini üreten projenin stratejik partnerleri arasında yer alan TEB, LC WAIKIKI, TUSAŞ, NADİR RAFİNE METAL, TURKCELL, ZİRAAT BANKASI, İGE İHRACATI GELİŞTİRME, TEI, TÜRKİYE SİGORTA, TİRYAKİ, MONSTER, SOCAR ve TURKISH AIRLINES'ın Türkiye İnovasyon Haftasına yönelik hazırlayacağı deneyim alanlarında yeni nesil ürün ve çözümler tanıtılırken ilgili panellerde marka temsilcileri de tecrübelerini paylaşacak.