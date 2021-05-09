İngiltere'den flaş kripto uyarısı!

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09 Mayıs 2021 Pazar 10:58:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2021 Pazar 10:58:00

İngiltere'den dikkat çeken kripto para uyarısı: Tüm paranızı kaybetmeye hazırsanız alın

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İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, yatırımcılara "kripto para" uyarısında bulunarak, "Eğer tüm paranızı kaybetmeye hazırsanız kripto paralara yatırın” dedi.

Kripto ve paranın yan yana gelmeyecek iki kelime olduğunu söyleyerek yatırımcılara uyarıda bulunan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, "Eğer tüm paranızı kaybetmeye hazırsanız kripto paralara yatırın" dedi.

Bloomberg'te yer alan habere göre Bailey, basın toplantısında "Bu kripto paraların gerçek bir değeri bulunmuyor" diye konuştu.

Son dönemde Dogecoin ile ilgili açıklamalarıyla kripto para piyasasında en popüler figürlerden biri olan milyarder iş insanı Elon Musk da, Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderide, "Kripto paralar umut vadediyor ama lütfen dikkatli yatırım yapın" dedi. Kripto boğası ve Galaxy Digital CEO'su Mike Novogratz da, Dogecoin'in bu sene gerçekleştirdiği ralliyi finansal sisteme bir başkaldırı olarak tanımladı.

MEMNUN DEĞİLLER

Dogecoin çarşamba günü yüzde 50'den fazla yükseliş kaydettikten sonra Novogratz CNBC'ye verdiği bir röportajda, "Kripto devriminin ruhu ve ne ile ilgili olduğunu düşündüğünüzde, Dogecoin'in başarısının arkasında eşsiz bir şey var. Bu biraz sisteme hareket çekmek gibi. İnsanlar şu anki finansal sistemden memnun değiller, sadece memnun değiller" dedi.

Novogratz aynı zamanda Dogecoin'in yükselişinin sürdürülebilirliği konusundaki endişelerini de dile getirdi fakat kısa pozisyon almanın da tehlikeli olabileceğini belirtti. Dogecoin'in çoğunluğunun 'kumar değeri' taşıdığını belirten Novogratz, arkasında hiçbir geliştirici ya da kurum bulunmadığı için heyecan bir kere kaybolduğunda aşağıya doğru uzun bir yolun olacağını söyledi.

Etiketler : kripto para ingiltere ingiltere merkez bankası
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