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19 Mayıs 2023 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 14:00:00

İngiltere'den 1 milyar sterlinlik çip yatırımı

Kaynak: AA

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İngiltere, gelecek 10 yılda çip tedarikini güvence altına almak amacıyla 1 milyar sterlin yatırım planı ve stratejisi açıkladı.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ülke Ulusal Yarı İletken Stratejisi ile çip tedarikini iki katına çıkarırken, bu alandaki tasarım ve araştırma çalışmalarını da artırmayı planlıyor.

Hükümetin "küresel bir bilim ve teknoloji süper gücü" olma hedefini gerçekleştirmede kritik bir adım olarak görülen plan kapsamında, çip altyapısına erişimi iyileştirmek, daha fazla AR-GE faaliyeti yapabilmek ve uluslararası iş birliklerini kolaylaştırmak için gelecek 10 yılda 1 milyar sterlin yatırım planlanıyor.

Bu yatırımın 200 milyon sterlinlik kısmının 2023-2025 döneminde hayata geçirilmesi bekleniyor.

İngiliz hükümetinin çip stratejisi, Başbakan Rishi Sunak'ın G7 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'da bulunduğu sırada açıklandı.

Zirve öncesinde İngiltere ve Japonya, yarı iletken sektöründe AR-GE çalışmaları ve tedariki artırmak için iş birliği taahhüdünde bulundu.

Sunak, stratejiye ilişkin değerlendirmesinde, yarı iletkenlerin her gün kullanılan cihazların temelini oluşturduğunu ve yarının teknolojilerini geliştirmek için çok önemli olduğunu belirterek, "Yeni stratejimiz, çabalarımızı araştırma ve tasarım gibi alanlarda güçlü yönlerimizin olduğu noktalara odaklıyor, böylece küresel sahnede rekabet gücümüzü artırabiliyoruz. Yarı iletken endüstrimizin yeteneklerini ve dayanıklılığını artırarak ekonomimizi büyütecek, yeni işler yaratacak ve yeni teknolojik atılımların ön saflarında yer alacağız." ifadelerini kullandı.

Dünyada her yıl bir trilyonun üzerinde yarı iletken üretilirken, küresel yarı iletken pazar büyüklüğünün 2030'a kadar 1 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Yarı iletkenler, yapay zeka, kuantum ve 6G gibi gelecek teknolojilerinin de temelini oluşturuyor.

Etiketler : ingiltere çip yatırım
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