VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Dijital terör devletin güvenliğine tehdit oluşturuyor"
İstanbul'da Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi... Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan a...
Terör örgütü PKK/YPG üyesi saklandığı tır dorsesinde yakalandı
Tüm geçici teminat mektupları Takasbank güvencesi altında
5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi
Manisa'daki trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Semazenin yakasından düşün!
PKK/YPG'nin sözde sorumlusu Suriye'de etkisiz hale getirildi
Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı
İtalya, Ukrayna'ya silah yardımı yapmayı yeni yılda da sürdürecek
TPAO'nun İstanbul'daki petrol işletme ruhsat süresi uzatıldı
Zelenskiy: 24 Şubat'tan bu yana bin 300'den fazla esir Ukraynalı asker özgürlüğüne kavuştu
Kamu personeli alım ilanları Resmi Gazete'de
Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Tek ehil, tecrübeli Avrupalı siyasi
Bakan Varank, Davutoğlu'nu böyle ti'ye aldı
6'lı masanın aday tarifi: Kukla başkan!
İki ülke arasında gerginlik! ''Derhal geri çekilin''
Meteoroloji il il saat verdi... Kuvvetli sağanak ve kar geliyor!
Günde 2 fincandan fazla bitki çayı tüketilmemeli
Bugün burçları neler bekliyor? 02 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları
Öksüren her kişi maske takmalı
Fil hastalığı ilerlemeden tedavi edilmeli
Gıda takviyeleri kalp hastalıklarını artırdı
5 saatten az uyumak kronik hastalıkları tetikler
30 Kasım 2022 Çarşamba 17:25:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 17:25:00

İngiltere'de gıda fiyatları kasımda yüzde 12,4 arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC), ülkede gıda fiyatlarının bu yılın kasım ayında enerji, hayvan yemi, ulaşım giderlerindeki yükselişin etkisiyle aylık bazda yüzde 12,4 artış kaydettiğini bildirdi.

İngiltere'de gıda fiyatları bu yılın kasım ayında 12,4 artış kaydetti.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC), ülkede gıda fiyatlarının bu yılın kasım ayında enerji, hayvan yemi, ulaşım giderlerindeki yükselişin etkisiyle aylık bazda yüzde 12,4 artış kaydettiğini bildirdi.

Ülkede bir önceki ayda (ekim) gıda fiyatlarının yüzde 11,6 olarak belirtildiği açıklamada, Ukrayna'da devam eden savaşın ülkede gıda fiyatlarının yükselmesinde itici unsur olduğuna vurgu yapıldı.

Taze gıda fiyatlarının bu yılın ekim ayında yüzde 13,3, kasım ayında ise 14,3 artış kaydettiği ifade edildi.

BRC'nin açıklamasında İngiltere'de marketlerdeki fiyatların bu yılın eylül ayında yıllık bazda yüzde 6,6, kasım ayında ise yüzde 7,4 artış kaydettiği bilgisine yer verildi.

Ülkede gıda fiyatlarının bu yılın son üç ayında ise ortalama yüzde 6,5 yükseldiğine dikkat çekildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BRC Üst Yöneticisi Helen Dickinson, ülkede gıda fiyatlarının kış aylarına ilişkin görünümünün oldukça iç karartıcı olduğunu belirterek, gıda fiyatlarının artış hızının her ay artış kaydettiğinin altını çizdi.

Dickinson, ülkede son aylarda artan yem fiyatlarının etkisiyle özellikle et, yumurta ve süt ürünleri fiyatlarının hızla arttığını hatırlattı.

Etiketler : ingiltere gıda fiyatları enflasyon
Sahne ücretleri abartılıyor

Sahne ücretleri abartılıyor
Elleri kırılsın

Elleri kırılsın
Yaş günü hediyesi şarkı

Yaş günü hediyesi şarkı
Menajerler estetik istiyor

Menajerler estetik istiyor
Yalıdan çıktı Beyoğlu'na gitti

Yalıdan çıktı Beyoğlu'na gitti
Ürgüp'te nikah Antalya'da düğün

Ürgüp'te nikah Antalya'da düğün
2023'e KKTC'de girecek

2023'e KKTC'de girecek
Babaya veda

Babaya veda
Baba acısı

Baba acısı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX