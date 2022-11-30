İngiltere'de gıda fiyatları kasımda yüzde 12,4 arttı

İngiltere'de gıda fiyatları bu yılın kasım ayında 12,4 artış kaydetti.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC), ülkede gıda fiyatlarının bu yılın kasım ayında enerji, hayvan yemi, ulaşım giderlerindeki yükselişin etkisiyle aylık bazda yüzde 12,4 artış kaydettiğini bildirdi.

Ülkede bir önceki ayda (ekim) gıda fiyatlarının yüzde 11,6 olarak belirtildiği açıklamada, Ukrayna'da devam eden savaşın ülkede gıda fiyatlarının yükselmesinde itici unsur olduğuna vurgu yapıldı.

Taze gıda fiyatlarının bu yılın ekim ayında yüzde 13,3, kasım ayında ise 14,3 artış kaydettiği ifade edildi.

BRC'nin açıklamasında İngiltere'de marketlerdeki fiyatların bu yılın eylül ayında yıllık bazda yüzde 6,6, kasım ayında ise yüzde 7,4 artış kaydettiği bilgisine yer verildi.

Ülkede gıda fiyatlarının bu yılın son üç ayında ise ortalama yüzde 6,5 yükseldiğine dikkat çekildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BRC Üst Yöneticisi Helen Dickinson, ülkede gıda fiyatlarının kış aylarına ilişkin görünümünün oldukça iç karartıcı olduğunu belirterek, gıda fiyatlarının artış hızının her ay artış kaydettiğinin altını çizdi.

Dickinson, ülkede son aylarda artan yem fiyatlarının etkisiyle özellikle et, yumurta ve süt ürünleri fiyatlarının hızla arttığını hatırlattı.