  • BIST
    111486
  • Dolar
    6,8351
  • Euro
    7,7266
  • Altın
    378,1530
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mars atmosferinde yeşil ışık keşfedildi
Hatay Valiliği: 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK'lı 7 terörist Afrin'deki operasyonda yakala ...
Fatih Terim'den flaş Muslera açıklaması: Muslera bizim için...
Yargıtay eski Akdeniz Bölge Komutanı Demirhan ve 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını on ...
CHP'li belediye kenti çöp dağına çevirdi! AK Partili isim isyan etti
AB'den Apple firmasına soruşturma
NATO savunma bakanları sanal ortamda bir araya gelecek
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Irkçılık öldürüyor
Ilhan Omar'ın babası Kovid-19'dan öldü
Tavan fiyat uygulaması uçak biletiyle yarışan otobüs bilet fiyatlarını aşağı çekti
Türkiye genelinde radarla hız denetimi
Alman devi Lufthansa, 22 bin çalışanı işten çıkaracak
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
İngiltere'de 612 bin kişi işsiz kaldı
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 9 bini geçti
12 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
15 Temmuz gazimiz Turgut Aslan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı... Bakan Soylu'dan 'Aslan' ...
Enerjide ilk küresel iflas
Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması! Koronavirüse yakalanan öğrenci sınava girebilecek mi?
Kaçak avlayanlara 200 bin lira ceza
Adana'da pes dedirten olay... İntihar girişimini izleyenler canlı yayın bile yaptı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 545 bini geçti
BMW'den flaş karar... Üretimi tamamen durdurdu
Ünlü isim Rihanna, kirası 415 bin dolarlık ev kiraladı
16 Haziran 2020 Salı 13:04:00 - Güncelleme:16 Haziran 2020 Salı 13:04:00

İngiltere'de 612 bin kişi işini kaybetti

ABONE OL

İngiltere'de mayıs ayına ilişkin öncü veriler 612 bin kişinin işini kaybettiğini gösteriyor.

İngiltere'de işsizlik, nisan ayında yüzde 3,9 seviyesini korumasına karşın mayısa ilişkin öncü veriler ülkede 612 bin kişinin işini kaybettiğini gösteriyor.

İngiliz İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede işsizlik nisanda yüzde 3,9 ile bir önceki aydaki seviyesini koruyarak yüzde 4,7 olan beklentinin altında kaldı.

ONS açıklamasında, mayıs ayına ilişkin öncü verilerin, şirketlerin ücret bordrolarında gösterilen çalışan sayısının mart ayına kıyasla 612 bin azaldığına işaret ettiği belirtildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan ONS Ulusal İstatistik Başkan Vekili Jonathan Athow, "Ekonomideki yavaşlama istihdam piyasasının da etkiliyor. Özellikle çalışma saatlerini..." ifadelerini kullandı.

"KARANTİNA TEDBİRLERİ, EKONOMİ ÜZERİNDE CİDDİ BASKI OLUŞTURUYOR"

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında uygulanan karantina nedeniyle çalışamayacak olanların maaşlarının yüzde 80'inin, 2 bin 500 sterline kadar İngiliz hükümeti tarafından ödeneceğini açıklamıştı.

İngiltere'de 23 Mart'tan bu yana uygulanan karantina tedbirleri, İngiliz ekonomisi üzerinde ciddi şekilde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Geçen hafta yayımlanan verilere göre, İngiliz ekonomisi, nisanda aylık bazda yüzde 20,4 küçülerek aylık kayıtların tutulmaya başlandığı 1997 yılından bu yana en sert daralmayı kaydetti. Ülkede şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan 3 aylık dönemde ise yüzde 10,4 daralma görüldü.

Essex Üniversitesi'nin Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından hazırlanan raporda, İngiltere'de salgının yarattığı ekonomik bozulma nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtildi. Raporda, konaklama ve gıda sektörlerinde çalışan 1,5 milyon kişinin işten çıkarılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

ÜLKE, SON 300 YILIN EN DERİN KRİZİNE DOĞRU İLERLİYOR

İngiltere Merkez Bankası (BoE) tahminlerine göre, ülke, son 300 yılın en derin krizine doğru ilerliyor.

Bankadan geçen ay yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının ülke ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinde yüzde 25'e kadar daralmaya neden olmasının beklendiği, bu yıl ekonominin yüzde 14 seviyesine kadar daralma gösterebileceği kaydedildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER