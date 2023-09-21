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21 Eylül 2023 Perşembe 14:14:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 14:14:00

İngiltere Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Kaynak: AA

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İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini yüzde 5,25'te sabit tuttu.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini yüzde 5,25'te sabit tuttu.

Etiketler : etiket1 BoE faiz oranı politika faizi seviyesi
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