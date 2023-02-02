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02 Şubat 2023 Perşembe 15:05:00 - Güncelleme:02 Şubat 2023 Perşembe 15:05:00

İngiltere Merkez Bankası faiz artışına devam etti

Kaynak: AA

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İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizinin 50 baz puan artırılarak yüzde 4,0 seviyesine çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi.

BoE'nin Para Politikası Kurulu karar metnine göre, kurulun 2 üyesine karşı 7 üyesinin kararıyla politika faizi 50 baz puan artırılarak yüzde 3,50'den yüzde 4,00 seviyesine çıkarıldı.

Bankanın politika faizinin artırılması yönündeki kararının, enflasyonun yüzde 2 seviyesine çekilmesi hedefi doğrultusunda alındığı belirtilen açıklamada, İngiltere ekonomisinin bu yılın içerisinde resesyona girmesinin beklendiği, fakat bu resesyonun daha önce tahmin edilenden daha kısa sürmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Bankanın son faiz artış kararıyla birlikte, ülkede politika faizi Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkartılmış oldu.

Açıklamada, ülkede geçen yılın son çeyreği itibariyle son 41 yılın en yüksek seviyelerini görmesinin ardından gerilemeye başlayan enflasyonun, bu yıl da azalma eğilimini sürdürmesinin beklendiği kaydedildi.

Enflasyonun, bu yıl içerisinde azalma eğilimini sürdürmesi ile şirketlerin de işten çıkarma planlarını askıya almasının beklendiği kaydedilen açıklamada, politika faizinde yapılan artışın tasarruf sahibi olan tüketicilere olumlu yansıyacağının beklendiği, kredi kartı, bireysel kredi ve konut kredi borçlularının ise artıştan olumsuz yönde etkileneceği belirtildi.

Bankanın açıklamasında ülkede enflasyonun bu yılın haziran ayında yüzde 8 seviyesine, yıl sonunda ise yüzde 3 seviyesine gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Piyasalarda bankanın bu yıl içerisinde politika faizini yüzde 4,5 seviyesine kadar yükseltmesi bekleniyor.

Bankanın faiz artış kararına ilişkin değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, yüksek enflasyonun halkın harcamaları üzerinde en yüksek vergi yükünü oluşturduğunu belirterek, bankanın enflasyonun azalması yönündeki beklentilerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Etiketler : ingiltere merkez bankası politika faizi
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