VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Çavuşoğlu: Arakanlı Müslümanlar evlerine dönmek ve adalet istiyor
Uganda'da Ebola tespit edilenlerin sayısı artıyor
TBMM Başkanı Şentop Batı Trakya'da
Yemen Kızıldeniz'deki petrol tankerini kurtarmak için verilen taahhütten memnun
Fatih'te polise silahlı saldırı: 5 tutuklama
NATO'dan Çin'e çağrı: Rusya üzerindeki etkini kullan
Hollanda Başbakanı: Ukrayna'daki savaş bizim savaşımız
BM'den Türkiye'ye savaş esiri takasındaki rolü nedeniyle teşekkür
14 terörist etkisiz hale getirildi
Para için flamingolara kıydılar
Bakan Bilgin: Türkiye'nin 3 büyük sorunu var
Denizli'de orman yangın: Müdahale sürüyor
TOKİ'nin indirim kampanyasının detayları belli oldu
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı TOKİ'nin indirim kampanyasının detayları belli oldu
"Türkiye, barışın tesisi için en güçlü odaktır"
Emine Erdoğan, New York'ta BM Habitat İcra Direktörü Sharif'le görüştü
Sağlık Bakanı Koca, bazı hastanelerin kapatılacağı iddialarını yalanladı
Yerli animasyon filmi 'Tay'ın galası İstanbul'da yapıldı
Geri sayım başladı... "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde!
Alerjisi olan kişilere "Kounis sendromu" uyarısı
Beşiktaşlı futbolcu Redmond: Stadımızdaki atmosfer İngiltere'dekine benzer
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tahıl anlaşmasıyla küresel bir rahatlama oldu
Motorda sona gelindi, Altay tankı için gaza basılacak
Emine Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron ile görüştü
22 Eylül 2022 Perşembe 16:52:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 16:52:00

İngiltere kaya gazı çıkarılmasına yönelik yasağı kaldırdı

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiliz hükümeti, kaya gazı çıkarılmasına yönelik yasağın kaldırıldığını bildirdi.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, sismik sarsıntıları tetikleyebileceği yönündeki endişelerle 2019'da kaya gazı çıkarılması amacıyla yapılan faaliyetlere getirilen yasağın kaldırıldığı ifade edildi.

İngiliz Parlamentosunda konuşan İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Jacob Rees-Mogg, Rusya'nın enerjiyi bir silah olarak kullandığını, bu bağlamda İngiltere'nin enerji güvenliğinin sağlanmasının en büyük öncelik olduğunu kaydetti.

Rees-Mogg, İngiltere'nin 2040 yılında net enerji ihracatçısı konumuna gelmesi için tüm yollarının keşfedilmesinin gerektiğini belirterek, "Yerel potansiyel gaz kaynaklarının çıkarılmasına ilişkin var olan yasakları kaldırdık." dedi.

Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng de İngiltere'nin yerel doğal gaz üretiminin, uluslararası standartlara göre belirlenen fiyatları düşürmesinin beklenmediğini söyledi.

Kwarteng, "İngiliz üreticiler, gazı yerli tüketicilere piyasa fiyatlarının altında satmayacaktır, bu üreticiler yardım kuruluşu değil." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de muhalefette bulunan İşçi Partisinin Gölge İklim Bakanı Ed Miliband ise ülkede kaya gazı çıkarma faaliyetlerinin yapılmasının "tehlikeli bir fantezi" olduğunu belirterek, kaya gazının çıkarılmasının maliyetinin yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla daha yüksek olduğunu savundu.

Etiketler : ingiltere kaya gazı ekonomi
Ustalara saygı

Ustalara saygı
Vize şirketinde sunuculuk yaptım

Vize şirketinde sunuculuk yaptım
'Eski'ler Hadise'ye karşı

'Eski'ler Hadise'ye karşı
En güzeli seçecekler

En güzeli seçecekler
Baba'nın Begüm'ü

Baba'nın Begüm'ü
Ateşteyim düeti

Ateşteyim düeti
Karadeniz âşıkları

Karadeniz âşıkları
İki gram beyni kalmış

İki gram beyni kalmış
7 yıl sonra yeniden

7 yıl sonra yeniden

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes