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28 Nisan 2023 Cuma 18:22:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 18:22:00

İngiltere'den Polonya'ya 1,9 milyar sterlinlik hava savunma sistemi ihracatı

Kaynak: AA

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Polonya'ya 1,9 milyar sterlinlik (yaklaşık 2,4 milyar dolar) hava savunma sistemleri ihracatı yapmak üzere anlaşma imzalandığını duyurdu.

Sunak, Avrupa'nın güvenliği için iki ülke arasındaki anlaşmanın bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirterek, "Bu 1,9 milyar sterlinlik anlaşma, Avrupa hava savunmasını güçlendirmenin yanı sıra, ekonomiyi büyütme taahhüdünü de yerine getirmeyi ve ülkede daha iyi ücretli iş imkanlarının oluşmasını destekleyecek.

(İngiliz füze sistemleri şirketi) MBDA'nın Polonya'ya ihraç edeceği İngiliz tasarımı Ortak Hava Savunma Modüler Füzeleri (CAMM), ordu ve Kraliyet Donanması'nın da kullandığı en yeni nesil hava savunma sistemi." ifadelerini kullandı.

Sistemin 25 kilometre uzaklığa kadar olan gelişmiş hava ve füze hedeflerini angaje edebildiğini kaydeden Sunak, bu anlaşmanın MBDA bünyesinde ülkede 500 istihdam yaratacağını söyledi.

Sunak, Rusya-Ukrayna savaşından beri Avrupa-Atlantik savunmasını güçlendirmede önemli bir rol oynadıklarını ve anlaşmanın müttefikleriyle birlikte gelecek nesiller için güvenliği korumaya bağlı olduklarının bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

İngiliz hükümetinin açıklamasına göre, söz konusu anlaşma NATO'da türünün en büyük ikili Avrupa hava savunma sistemleri anlaşmalarından biri ve İngiltere ile Polonya arasındaki yakın iş birliğinin zirve noktası.

Anlaşma kapsamında, Polonya'ya 22 adet CAMM ve fırlatıcılar sağlanacak.

Etiketler : İngiltere Başbakanı Rishi Sunak sterlinlik
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